自由廣場》這是香港法治的勝利？

◎ 葛雋

全世界人都在關心香港前特首曾蔭權被宣判有罪一案，很多人為此歡呼，說「這是香港法治的勝利」，然而熟悉內情的人知道，恰恰相反，這是香港司法體系的失敗，因為香港獨立的法治已被中共破壞得體無完膚。

眾所周知，調查曾案的廉政公署本來並無權調查行政長官的職權，因為英國人在為香港設計的制度中，獨立的廉政公署本身是特首領導並向特首負責的，她又怎可去查特首的「腐敗問題」呢？不過，誰也沒想到梁振英一上台便給廉政公署下達全力調查前任特首「貪腐問題」的命令，相信如果這不是北京的密旨，賜給梁十個膽子也不敢這麼做。

我們不妨再看看曾的所謂罪狀，若以大陸官員之腐敗為參照系，恐怕連「腐敗」二字都難以攤上，曾案最多只能算「違紀」、「違規」而已。況且曾蔭權案與梁振英被揭發秘密收受ＵＧＬ公司五千萬港幣醜聞相比，誰的問題更為嚴重，誰的性質更顯惡劣，相信毋庸置疑了吧？

令人遺憾叫人扼腕的是，廉政公署對梁的醜聞不聞不問，儘管公署內部有人為此抗爭並掀起一場「有人被炒魷魚」、「有人憤而辭職」、「有人一日之內宣布復職」的怪誕風波，但整件事一直被捂著，因為梁有中聯辦在後面撐腰，何需擔驚受怕！

主權移交二十年來，香港的法治、港人引以為傲的ＩＣＡＣ執法、公務員廉潔奉公的制度，均被消磨殆盡岌岌可危。大家想一想，梁振英上任後竟然可以任命中資華潤集團董事長宋林為廉政公署的道德審查委員會主席，而此人後來被中共「雙規」，可想而知，此事是何等的荒謬荒誕兼荒唐！

（作者為香港籍退休教師，作家）