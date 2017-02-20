自由廣場》檢改：濫行起訴須究責

◎ 陳逸南

自由時報十七日報導法務部提檢改三方向：提高起訴門檻、人民參與、強化評鑑。人民樂見此項檢察官制度改革，能夠早日落實。俾解決在過去，部分檢察官充當統治者的工具，利用國家暴力打擊異己，有的檢察官甚至與黑道掛勾，欺壓善良人民。

林孟皇法官二○一六年二月二十九日發表「請蔡總統翻轉臺灣人對司法的印記」指出，過去一向是國民黨威權統治「幫凶」的檢調、司法體系，勢必成為檢討、除垢的對象。……高達七、八成左右的民眾不相信法官、檢察官處理案件有公平性，似乎可為這樣的除垢行動背書。一年後，重讀該文，感觸很深。

發生在二○○六年的國科會「南科減震案」，謝清志博士等九位學者專家、商人，經過了六年才確定判決無罪定讞，其間對於當事人的折磨、人權傷害及律師費用的支出，相當驚人。謝博士夫人曾說，她為了捍衛夫婿清白，賣了一間房子三百多萬元來打官司還不夠。事後控告濫行起訴的檢察官，結果是告不成。又如太極門案控告侯寬仁檢察官，也是相同的結果。依現行刑法第一百二十五條及刑事訴訟法第三百一十九條規定，以及最高法院的見解，被害的人民想要控告濫行起訴的檢察官，無法律途徑可走。這與鄰近的日本，非常不一樣。

二○一四年十一月二日林書楷教授在「濫權追訴處罰罪之問題及改革方向」一文指出，前述刑法及刑事訴訟法條文必須檢討修正，例如刑事訴訟法第三百一十九條要增訂「犯罪之被害人得提起自訴。」亦即犯罪之間接被害人亦屬犯罪被害人，可以提起自訴，用來控告濫權起訴的檢察官。

在法治國裡，犯罪事實要有證據，要能證明犯罪的證據，必須要一般人不致有所懷疑才可（beyond reasonable doubt）；同時，要指控被告有罪，舉證責任在檢方，而不是被告。但目前實務上，仍然存在著「檢察官應負舉證來證明被告有罪，卻變成被告必須舉證來證明自己無罪」之情形，期盼法務部檢改三方向增加「檢察官濫行起訴的究責」，俾符合人民的期待並保障人權。

（作者為台灣北社理事）