自由廣場》 （人民頭家談司改）請問法官：林益世vs.徐永煌

◎ 宋醇誼

吳景欽教授投書「司改 個案不是禁忌」，個人有一點意見補充。

從「認知」的角度來看，一個接一個的「恐龍法官」判決，或者前幾年「辦綠不辦藍」的諸多個案，恐怕正是台灣社會對司法高度不信任的主因。

例如前幾天苗栗通霄鎮長徐永煌Ａ百萬被判刑十八年半，相較於國民黨高官林益世收賄六千三百萬元卻只判十三年半，一樣貪污罪，法官判刑差這麼多，而且還是Ａ幾百萬的比Ａ幾千萬的要多關五年，再怎麼解釋，恐怕也說服不了社會大眾吧！

更何況沸沸揚揚多年的扁案更換法官、突創實質影響說，馬案的大水庫理論等等。就是這些飽受注目的個案，讓社會結結實實地上了好幾堂司法課。

這中間，或許有媒體的炒作因素，但數量一多、時間一長，這種累積的社會對司法不公的認知，司改國是會議若以「不碰個案」帶過，意思是因為檢察官辦案偏頗、法官判決偏心所導致的司法受害人，只能自認倒楣嗎？

司改國是會議若要著重在制度面的檢討，當然合理；但是對於司法受害者，以及司法界自身應予課責這部分，能否理出一個「轉型正義」的機制，恐怕是人民最所殷盼、期待的吧！

（作者為投顧業退休家庭主婦，新北市民）

◎ 陳和文

苗栗縣通霄鎮長徐永煌利用職權圖利自家營造公司，獲利九十一萬餘元，另索回扣二十二萬元，苗栗地院依貪汙罪判十八年半。相較前行政院秘書長林益世涉貪收賄六千三百萬元，索賄八千三百萬元，被裁定五千萬元交保，一審輕判七年四個月，二審改判十三年半。兩者實在差很大，罪刑嚴重失衡。

同樣被認定是貪汙犯罪，如何「科刑」？刑法第五十七條規定，應審酌犯罪動機、目的、手段、行為人品行、智識程度、違反義務之程度，所生危險及損害與犯後態度等一切情狀。不管從哪個面向比較，林益世犯罪情狀都比徐永煌嚴重很多，科刑結果，顯已出現「情狀輕重判、情狀重輕判」的亂象。

司法改革會議即將從二十日開始分組進行討論，暫且不論未來有何重大變革，如果最後仍由法官就犯罪事實進行「科刑」，勢必仍會發生罪刑失衡的現象，損及司法威信。司改會議有必要一併進行討論、改革，才不會讓恐龍判決影響司改成果。

（作者為公務員，新北市民）