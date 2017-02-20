自由廣場》陳庚金、胡志強證明：先砍高叛黨！

◎ 林志翰

陳庚金日前在全國公教軍警暨退休人員聯合總會的會員大會上，針對年金改革議題呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，大家來拖垮這個政府。主持會議的總會長、國民黨副主席胡志強竟盛讚其講得真是有模有樣，充滿情感和意義！筆者身為現職教師，無法苟同這般仇恨式的擺爛發言，因為教育事業對許多老師而言不只是一份薪水，更是一份責任與奉獻。下列意見供參：

教育之道無他，唯愛與榜樣！教師工時八小時，筆者擔任導師時每天七點初到校，下午五點半以後才離開。多出的二．五小時絕對沒有加班費，甘之如飴的心態代表對於這份職業的尊重與認同。年金改革後，新制教師多繳退撫基金、少領退休金、延後至六十歲的相對剝奪感濃厚，但是大多數教師依舊堅守崗位，為所應為，正是那份教育使命感使然。

陳庚金、胡志強兩人都曾經擔任政府公職高官，卻因為政黨意識形態與個人利益作祟，慫恿現職軍公教怠惰擺爛的話語，更顯出其人格缺陷，強烈對比出其道貌岸然的外表。

筆者期盼小英政府進行年金改革時，一定要先砍高官退休金，取消辱台媚中叛將的月退俸，並追究國民黨黨政高官黨職併年資、溢領退休金等問題。這樣子才有機會贏得民眾喝采，基層軍公教才會認同政府年金改革的決心。否則，當基層軍公教聽見吳斯懷們、連戰、陳庚金、胡志強等這些既得利益者的扭曲話語時，瘦小吏、肥高官的不平之鳴，這股反彈力道只會算在小英政府的頭上。

（作者為數學教師，台南市民）