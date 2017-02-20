自由廣場》（青年論政）地下高雄之文資古墓奇兵

◎ 王大維

說到許多高雄人的印象中，過了國道一號的覆鼎金公墓，就像古埃及尼羅河的西岸，是屬於逝者的世界。覆鼎金公墓早在清朝即建立，是高雄占地最大的墓園。直到一九八五年禁葬前，這裡容納了台灣複雜的發展史上特有的豐富文化。例如一座乾隆年間的墓碑，背後隱含著平埔族漢化的歷史、還有由日人推行而廣泛的火葬文化、動盪時代產生的日人遺骨安置所、戰後遷台的大量軍民、以及伊斯蘭教特有的墓葬文化。而由於百年來的都市計畫，各地的傳統古墓也相繼遷入安身，不論是日治商業鉅子大坪與一、鹽埕五虎之一的黃慶雲、高雄漁業大王王沃、遠渡來台的西方人、到林德官公墓裡的無名逝者，都在這裡留下足跡，覆鼎金儼然是一座「地下高雄」，各種族群文化豐富地交織在我們眼前。

而由建築工藝來看的話，台灣傳統的雕塑、日式樸拙的自然石碑、作工精細的石砌基台、繪有印度神明與紋樣的馬約利卡磁磚（Majolica Tile）、風格各異的佛塔及仿造建築屋瓦的墓，就像為在另個世界的家人起厝一樣用心打造。在都市擴張及傳統對墓葬的忌諱下，高市府正進行遷葬並計畫改造為森林公園，雖暫時保留日人遺骨安置等，但更多尚待調查的古墓快速消失中，例如一座武智家之墓，是屬於改良台灣農具的重要人物武智信知，也已在今年二月初夷平。

其實公園和墓園不一定衝突，只要整理合宜，墓園也可以變成受歡迎的觀光景點，例如歐洲許多墓園以精美的雕塑及名人史蹟，每年吸引大量人潮參訪，日本雜司谷靈園及奧之院甚至推行地圖，供遊客憑弔名人墓所，旗津葉宗禮墓也是尊重文化的優良先例。如因狀況必須遷葬的至少也能保留外貌，除尊重墓主也可避免忌諱，像高雄陳中和墓如今已是社區公園，有許多人在此散步運動。

過去高雄已拆除許多有潛力的古蹟，例如台泥高雄廠、大舞台戲院、鐵路新村、岡山水利署第六河川局日式招待所，而相較之下，持續推廣文化的台南市不斷地發光發熱，期盼高雄市政府這次對覆鼎金公墓能有更好的處置方式，文化局也該有更全面的調查，別讓屬於我們高雄的珍貴資產又再次消逝。

（作者就讀國立高雄大學創意設計與建築學系，高雄市民）