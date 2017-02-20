社論》以專業、能力、效率取代重新出發

過年後在產官團拜、座談的場合，八大工商團體負責人紛紛大吐苦水，抨擊政策失當與缺乏效率的執行力，砲火猛烈，被戲稱是「八大門派圍攻光明頂」。其中，一例一休，親綠企業人士直言，從南到北的工業區，反彈強烈，若政府再不積極處理，未來選情恐會「並軌」（台語：翻過去）。而在三三會的聚會中，企業大老更批評「政府聰明人多、空話多、落實少」。

平實而論，小英執政以來並無重大錯失，政府步調尚稱穩健，然而，謹小慎微的改革進度無法滿足人民的高度期待。癥結在於新政府打著改革的旗幟得到多數選民的支持，並且在行政、國會體系佔有絕對優勢，因此改革緩慢， 成績單幾乎滿江紅，自然無法以受到強大阻撓作為推託的藉口。再者，錯誤的政策比貪污更可怕。小英政府在幾個重大政策上似乎只在意少數人的聲音，忽略沉默多數的想法，以及實務面的操作，因此政策推動之後往往比沒有改革造成更大的混亂與衝擊，找不到激勵人心的亮點，民調支持度難免一路下滑。

推動改革的重點在於落實與正確性，不是有改就好，錯誤的改革只會讓現狀愈弄愈差。最典型的例子無非一例一休，本以提高勞工福祉為改革目標，孰料政府未與各產業、指標性企業，以及不同行業的勞工有效溝通，了解實際的生產型態與勞工真正需求，只聽任少數勞團的抗爭訴求，結果制定出來一部全球少見嚴苛卻勞資雙輸的勞工法案。其實，多數企業的反彈並非反對週休二日，也不是少數勞團刻意污衊的慣老闆，他們也都希望提升勞工的福利與權益，所求者無非彈性。例如鬆綁絕不能調整的「一例」與加班時數上限，使得勞工福祉提升同時，也能提高勞工收入，而且企業在訂單業務急增時，亦可彈性調配人力，達成勞資雙贏。尤有甚者，現代產業繁複，各有其營運模式，卻受制於一部規範作業員的工廠法所衍生的法令，無視勞心與勞力、中低階上班族與高階主管的不同工作型態。其實，勞心者與高階主管以績效作為達陣的指標，係以工時所無法量化的，本來就應該採行責任制；但是現行勞基法只防剝削工時，卻無法彈性調整以激勵勞心者的創新研發與工作績效。

另外，政府空話多，實際行動少的文青治國模式，亦逐漸形成民眾的普遍印象。尤其在提振經濟方面，至今說的多做的少，例如五大創新產業至今有何重大進度？法令的修改與政府組織的調適，以及鼓勵創新與投資的租稅優惠等，有何具體作為？物聯網、人工智慧、機器人、電動車、無人車、無人機、生技、綠能與分享經濟等下一代主流產業，將徹底改變人類的生活型態，而政府做了什麼努力可以讓人民感受它的強烈企圖心，展現它的遠見與前瞻？再如新南向，除主事的人選一再更迭，負責官員有沒有親自到各相關國家考察，拜會深耕多年的台商，以徹底了解東南亞、南亞的產業發展，與我可發展之利基，並運用台商之人脈、金脈與經營經驗？甚至如何充分發揮我東南亞外配及其第二代之人力資源優勢？這些恐怕至今仍只是喊喊口號，畫餅充飢。至於，政府視為推動內需主力的都更以及鼓勵投資，最重要的障礙一是釘子戶問題，一是環保法規太過嚴苛，抗爭過於頻繁，至今尚未見到實際解決方案，如何推動都更，吸引廠商擴大投資？

小英總統揮舞改革大旗登上權力頂峰，但改革卻步履蹣跚，與民眾的期待落差甚大，導致滿意度低迷不振。但近來小英的執政腳步漸有修正調整，對民意的回應較為迅速，值得欣慰。朝令夕改本是貶義，諷刺的是，對於諸多改革凸槌偏差的民進黨政府，缺乏的正是這種以今日之我否定昨日之我的勇氣與決心。不論在一例一休、年金改革，或者振興經濟，執政團隊必須及早調整如如不動的執政方式，以專業、能力與效率取代散漫的文青呢喃，則改革有望落實，台灣更可脫胎換骨，重獲新生。