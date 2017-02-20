自由共和國》黃千峰／中共移植產業的面子工程

做為中共移植產業一把手的黃潔夫(右)，曾參訪高雄長庚醫院。 （資料照，記者陳文嬋攝）

黃千峰／台灣國際器官移植 關懷協會秘書長

台灣的歐洲唯一邦交國梵蒂岡，上週舉行「打擊器官販運及移植旅遊全球高峰會」，邀請了極為爭議的中國人體器官捐獻與移植委員會主任黃潔夫與會，引發國際媒體對中共移植產業的再次聚焦。十年來，中共與時俱進的面子工程，仍掩蓋不了真實數據的怵目驚心。

眾所周知，中國從二○○○年後有大量的器官來源，等待時間短、品質高，甚至可以指定手術日期。

為了面對來自各國倫理界的責難，二○○八年，時為中國衛生部副部長的黃潔夫在國際期刊上公開承認超過九十％的器官來自於死刑犯，承認在中國，按照移植需求摘取犯人的器官，成為了一種執行死刑的方式。

不過，從國際特赦組織（Amnesty International）提出中國大陸執行死刑人數每年至少一千多人的數字看來，還遠遠跟不上中國大陸官方數據所稱每年一萬多例的移植數量。

在國際人權專家的深入調查下， 發現良心犯才是真正的器官來源。

所謂的良心犯，包括像是民主異 議人士、維吾爾族、家庭教會成員，以及最大宗的受害者法輪功學員在內等等，這樣的調查結果讓國際震驚，二○一三年歐洲議會提出了緊急動議，二○一六年美國國會眾議院更無異議通過了第三四三號決議，競相關切發生在中國系統性的、政權認可的、從因信仰被關押的大量法輪功學員、其他宗教和少數族裔人士等非自願的良心犯身上強摘器官的行為。

面對國際社會的譴責，做為中共移植產業一把手的黃潔夫，在二○一四年底推出所謂「公民捐獻」的說法來混淆視聽，宣稱從二○一五年開始不再用死刑犯器官，以「捐贈器官系統已建立」的說法，妄圖轉移人們對中共大量殺害良心犯獲得器官的關注。

對此，《英國醫學期刊》（BMJ）發表文章，指出這只不過是對國際社會的又一個謊言。黃潔夫宣稱只要死刑犯有意願捐贈，就屬於公民捐獻，不再存在死囚捐獻的說法，顯示「不用死刑犯器官」只是中共在玩文字遊戲。一直以來關注移植倫理的世界醫師會（WMA），也特別於二○一六年再次重申「關於中國器官捐贈的理事會決議」，要求中國立即停止使用囚犯器官。

從世界衛生組織（WHO）認可的全球捐贈與移植觀察中心（Global Observatory on Donation and Transplantation）提供的數據得知，中國大陸二○一五至二○一六年間，在六八四六位往生者的所謂自願捐贈下，進行了五四○七例肝移植和一萬二一五五例腎移植。然而，「中國人體器官捐獻管理中心」的網站上明白顯示僅有不到十七萬人自願登錄成為潛在捐獻者。自願登錄者最後因往生而真正捐出器官的比例竟高達四％，相較於各國數據，高得不合常理。（註：台灣登錄為自願捐獻者卅多萬人，每年僅有約三百人過世成為捐贈者，不到千分之一。）

也就是說，這樣的數據恰恰讓人 合理懷疑這些仍是非自願的強摘器官，使用犯人器官的情況並沒有改善，中共屠殺般的移植產業仍是現在進行式。

事實上，這些所謂的犯人，除了死刑犯外還包括政治犯與良心犯。跨海接受這樣的器官，無疑是參與殺害了另一個無辜的生命。那麼，面對這樣的情況，台灣人該如何自處呢？

二○一五年七月，在台灣國際器官移植關懷協會及各界持續努力推動下，「人體器官移植條例」修正案在台灣立法院順利通過。新條文中減少了器官捐贈的限制，並以刑事懲罰，禁止海內外器官仲介、買賣及移植旅遊。目標是希望讓台灣八千多位等待器官移植者，將因此次修法有更多獲得本地捐贈器官的機會，而不須冒道德及醫療風險赴境外移植，保障病人安全。這項修法也是在二○一四年「歐洲理事會反對人體器官販運公約」通過之後，國際上率先實現該公約精神的法律條文，可說是領先全球的台灣驕傲。

我們呼籲主管機關，未來持續加強向全體國民宣導不得從事器官移植旅遊，無論在我國境內或境外，不得仲介或非法取得移植用之器官，並確實執行要求已進行移植旅遊回來的病人，必須登錄手術醫院、醫師的資訊，才能使用健保給付術後照顧的費用，以達到「透明」、「可追溯性」之倫理準則。

同時，這樣利用現代醫學實施犯罪的行為應被立即制止、刻不容緩。台灣應呼籲聯合國、世界衛生組織、世界醫師會及世界移植協會加強對各國移植旅遊之限制，並進一步調查中國大陸移植所用器官之來源。持續發揮人道關懷，這也將使得台灣進一步提升國際能見度。