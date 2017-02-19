自由廣場》過去能撈就撈 現在能混就混

◎ 王伯仁

婦聯會說要捐二百八十億給包括自己「子事業」振興醫院在內的「公益團體」，黨產會乍聽之下表示「欣慰」，想一想又覺得不太對勁，轉而持保留態度。也有立委批評此舉是「左手捐給右手」，虛晃一招，吾人不禁想到卅六計中的「金蟬脫殼」，婦聯會不以誠摯的態度立場處理其「不義財產」，會得逞嗎？

婦聯會和軍人之友社都是「白手起家」，於一九五五年由國民黨政府頒布行政命令「統一捐募運動辦法」，開始由台灣省進出口公會利用會員進口貨物辦理結匯時，每結匯一美元，附徵五角新台幣，此即所謂「勞軍捐」，另外看電影等也有小額附加，名目都是「勞軍」，再由國民黨中央召集婦聯會及國防部總政戰部「分配」之，前者分三分之一，後者三分之二。此有曾擔任分配召集人的國民黨中央社工會主任邱創煥在年譜中，白紙黑字記載，當次總政戰部由王昇上將代表出席。

根據阿扁執政時期曾對「勞軍捐」做過概括調查，得知在一九五五年至一九八九年間，婦聯會共分得九六九．三億元，國防部總政戰部的「軍人之友社」所分勞軍捐數目則付諸闕如，（如照分配比例，應有近二千億之譜），前者歸蔣宋美齡統籌運用，較為外界所知的是，在國有地蓋眷村，興辦中小學和復健療養院等，後者即先由蔣經國、後由王昇政戰系統使用，經營軍人之友社住宿餐飲或軍人節勞軍加菜等，並未納入國防部國防預算收支辦理。

婦聯會固然是要以「改名稱」製造「斷點」，而以小捐搪塞大錢，黨產會及立法院絕對不可被其唬弄而圖利「夫人幫」等特定系統；但更大條的則是總政戰部「軍人之友社」所分得之勞軍捐，理論上較婦聯會多一倍，有近二千億之多，但似未列入國防預算，究竟由誰統籌運用？用在何方？而目前軍人之友社資產已剩下非常少，有沒有可能是個大黑洞？國人在追查婦聯會數百億資產時，為何對更大的軍人之友社置若罔聞？令人不解。國防部要不要出來解惑講清楚？

（作者為資深新聞工作者）