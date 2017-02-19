自由廣場》陳庚金這位好同志

◎ 張世賢

陳庚金「能撈就撈」、「能混就混」、「大家來拖垮這個政府」，展現的是國民黨的本質。

上個世紀前半段的國民黨，蔣宋孔陳家族能撈就撈，能混就混，終於搞得天怒人怨，被趕出中國！

流亡到台灣，國民黨還是惡習難改，先撈日本人留下的大批財物，再用槍逼迫農民賤賣田地給他們，又要各縣市貢獻房地產，供黨部使用，還在績效奇差的國營事業安插外行的黨員大撈特撈，用撈來的黨產，發展壟斷性的黨營事業，累積了天文數字的黨產；另用強迫性的勞軍捐或娛樂稅等名目，設置婦聯會等黨部附隨組織，用國家資源設置救國團等受黨部直接掌控青年工作的機構等，真是包山包海，撈個沒完！

國民黨統治台灣將近七十年期間，各級政府機構或公司行號，都淪為黨員貪汙撈錢的溫床，黨員貪汙犯多如過江之鯽。最令人氣憤的是，該黨不是故意縱放他們到海外逍遙，就是由該黨開的法院判他們無罪，數以千億計的資產，就被他們平白撈走！

從前國民黨要大家「消滅匪幫殺漢奸」，一旦人民覺醒、政黨輪替，沒得撈沒得混了，就去對岸「聯匪制台」，要拖垮本土政府。台灣人民容忍這種惡質政黨已經太久了，現在該是徹底改變的時候了！

（作者為退休研究員）