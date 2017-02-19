自由廣場》臺灣母語不是次流語言

◎ 林瑤棋

長久以來，弱勢族群母語往往被強勢族群語言打壓，使得弱勢族群的母語逐漸消失，所以聯合國教科文組織於二○○○年把每年的二月二十一日訂為「國際母語日」，目的是在宣傳保護語言文化資產的重要性，以免世界上多數原始語言的消失。

台灣也被聯合國列為瀕臨母語消失的地區，台灣是孤懸海洋中的島嶼，住的是同一種人，何以母語會消失？原來是人口多數的語言，被少數人口族群的統治者打壓與醜化，使得戰後七十年來，台灣母語急速消失。

只要大家不健忘的話，現齡七十歲以下的台灣人，幾乎都有過講方言被處罰的經驗，當年，台灣人不能講自己的母語，實在太不可思議。

戰後的前二十年，台灣母語被打壓得體無完膚。民國五十九年台視播出黃俊雄的《史艷文與藏鏡人》（雲州大儒俠）布袋戲，台灣母語因久別重逢，造成觀眾如痴如狂。大家以為從此可以挽救台灣母語消失的危機，怎知當年有一位宋姓新聞局長，下令該節目改以北京話發音。布袋戲講北京話，還像布袋戲嗎？

台灣民主化後，雖然政府不再禁止台灣人講母語，可是由於禁止的時間太長，母語已經造成斷層。現在的媽媽自己都不會講母語，當然她就無法教導孩子講母語。

況且，台灣母語長期被統治族群醜化與打壓，連台灣人也自認為是低俗語言，是打赤腳、嚼檳榔的人講的次流語言，造成台灣人不想去學，當然母語就這樣瀕臨消失。

又到世界母語日，希望大家共同努力；多學習母語、多講母語、不醜化母語、不再打壓母語……。

（作者為醫師）