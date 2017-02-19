自由廣場》世代接力 國家永續

◎ 林秀幸

台灣這個沒有國際法上國格的國家，最堅實的防禦係來自於人民對這個共同體的認同。不僅需要開展出新的民主深化、人本經濟等光榮感，也藉此建構不同於對岸的政治與社會文化，拉開和中國的區隔。

但是「認同」不是用教的、用說的，最深刻的認同來自於「親身參與」這個國族的打造。因為人生而為「實現自我」，如果她提供一個母體和場域，給予自我實現的機會，我會為她生，也可以為她死。人生最珍貴的價值，就在自我和群體之間互相給予意義的過程。

台灣前一階段的民主化，約莫是四十歲以上的人參與打拚的，也給予年輕一代更民主的環境。然而，共同體是永續的，人卻會老，因此，認同也是需要世代交替的。如何讓年輕一代愛上這個國家、這個共同體？就是要讓他們參與國族打造。因此，讓年輕世代「關心的」「熱情的所在」之議題進入這個共同體，成為其一部分，年輕人才會把她當做「他們的」國家，愛上她，為她生也保護她。

如果國家的政體不能回應年輕人，將有兩種結果：年輕人流於虛無，變身為所謂的「世界公民」。從此對國家不在乎，愛上一個沒有身分，卻帶著自由精神的「無國遊民」，甚至轉而擁抱一個他們不曾經歷統治的虛無縹緲「國度」。而此刻的某些長輩們，應該替台灣青年打造一個新的機會，不要讓他們背對國家…。第二種結果就是，年輕人自己打造國家，叫民進黨下台。

對我們這種身分特殊的國家，很容易導致第一種結果，長遠而言，也會釀成國家危機。第二種結果，則是民主政治的正常運作，或許也可帶來新的政治生機，卻是民進黨的危機。

回應年輕人的訴求，讓他們變成共同體的主人或合夥人，他們的命運才會和共同體的命運結合，成為這個國家防禦與存續的力量。

聰明的政黨必須理解，「年輕人」議題的重要性，不是尊重不同世代對話，那種兩邊不得罪的做法可以解決。年輕人是我們的未來，而老人會老。創新經濟，維續社會，打仗迎敵的是成長中的年輕人，不是老人。

（作者為台教會會長）