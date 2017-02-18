自由廣場》司法現場談改革

◎ 曾肇昌

司法改革即將啟動，謹以司法工作現場經驗，談談司法改革的面向。

一、司法改革應重「實質正義」，所謂司法院「審判機關化」，即「一元單軌制」，只是「形式意義」大於「實質意義」。

司法權之作用，在於「實現正義」或「保護私權」而設，司法院為減輕第三審法院的負擔，一再主張限制「上訴三審」，惟司法係「為人民而存在」，旨在「替人民解決紛爭」，如未能「正確的裁判」，讓人民心服口服，強制「限制三審」救濟的機會，無形中剝奪人民「司法救濟」的權利，增加民怨，反而未能獲得紓解。

二、為提升裁判品質，應落實「合議制」，重視「裁判不同意見」，始能實現「司法正義」。

三、對於二審確定的簡易案件，如一、二審見解相反，為免二審「突襲性」裁判，推翻一審判決之論點，因而確定，以致不得上訴三審救濟為憾，應就一、二審見解不同，影響裁判者，得「上訴三審」，以謀救濟！

四、為維護司法獨立精神，加強司法功能，建立徹底的「審檢分立」制度，杜絕「審檢交流」之長年積習。

五、行政法院的裁判，應重視人民權益，不應「官官相護」，失去為民伸張正義之契機，淪為「駁回法院」之譏！

六、落實「冤獄賠償」的求償制度。目前冤獄賠償金高達一、二億元，因司法人員「官官相護」的習性，從未落實求償，顯非負責任的「法治國家」應有現象，應檢討改進。

七、為落實「合議制」，對於二審之裁判，應准附「不同意見書」，以示負責。

八、對於司法人員轉任律師者，尤其風評欠佳者，為免司法關說或金錢污染，影響司法信譽，政風單位應加強防範弊端的發生。

九、對於社會矚目案件或金額高檔的民事糾紛，法官之審判尤受社會重視，應容許如歐美「法庭攝影機」之設立，提供一個檢驗司法濫權的機會。

十、最高法院終審之分案，為免司法黃牛之介入，應否以「保密分案」較為可行，尤其待檢討！

法律人應有高風亮節的情操，明辨是非，對於裁判之後果，負起良心責任，始不負國人對於司法改革的期望，希望法律人共同努力，實現社會正義是禱！

（作者為律師、全國律師公會前理事長）