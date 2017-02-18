社論》走向第三個里程碑

日本「產經新聞」報導引述台灣官員稱：川習電話會談前，有關一中議題的概要，美方事前曾通知台灣，我們完全掌握狀況，所以沒有做不必要的反應。川普從質疑美國何必接受一中政策，到「在習近平要求下，同意信守我們的一個中國政策」，根據美方的綜合論述，還是「認知而不承認」中國片面宣稱的擁有台灣主權。事實上，這次過招正好凸顯，「華府的一中政策」與「北京的一中原則」，差一點卻差很多。

美中相同之處在於：世界上只有一個中國，中華人民共和國是唯一合法政府；相異之處在於，美國只是「知道了」北京對台灣的主張。川習通話後，川普與安倍共同宣布，日美安保涵蓋釣魚台。兩相平衡，川普不失商人本色地說，川習通話對中、日、美還有區域內每個國家都有好處。台灣事前獲告知，延續了「台灣總統」賀電象徵的台美互動新頁。ＡＩＴ前台北辦事處處長楊甦棣則指出，美國將派遣陸戰隊負責ＡＩＴ內湖新址維安，果真如此，台美關係的進階，甚至台灣地位的明朗化，就更具實質意義了。

從歷史來看，北京的一中原則，乃是中國代表權之爭的殘影。對北京，只要中華民國尚未徹底「消滅」，代表權之爭便未結案歸檔。馬英九主張一中是指中華民國，即使是脫離現實的幻想，但在論述上還是漢賊對立時代的迴光返照，所以北京終究不賞臉。此外，又牽涉到台灣主權歸屬，此事攸關北京地緣政治的挺進，比抽象的代表權更實際。台海風雲，北京最大的勝利，當屬中華民國「消滅」，且奪得台灣主權。聯合國第二七五八號決議，國共內戰棋局已定，進而奪得台灣此一戰略要害才是北京所圖的紅利。

一中各表論述，一中是國際共識，各表是沒有的事。「國民黨的一中各表」，核心乃是「北京的一中原則」，也在挑戰「華府的一中政策」，馬習會堪稱國共對美國的一大逆襲。現在，維持現狀，依據中華民國現行憲政體制，卻沒有特別凸顯台灣獨立於中國之外，即使仍令北京不滿，但也無法完全擺脫中華人民共和國繼承中華民國的陰影。做為本土政權，張開中華民國的大傘，卻乏鴨子划水到另一片新天地的行動，那麼，「北京的一中原則」與「華府的一中政策」之間的緊張碰撞，終將使維持現狀失去主動淪為被動。

此所以，彭明敏教授呼籲：當中國喊一次「一個中國」時，我們應該大聲喊兩次「台灣不是中國的一部分」！誰來大聲喊？當然是民選總統！過去，特殊兩國論，一邊一國論，李扁都伸張民意向國際表達國家意志。而台灣不屬於中國，美國是以「台灣關係法」、「六項保證」、「軍事行動」來鋪陳核心利益的。維持現狀，處逆境時不失其政治智慧，不過，也要掌握順境契機鴨子划水，鞏固台灣自成一國的政治工事。光是中華民國、維持現狀，無法掙脫外來的一中糾葛。更可慮的是，繼續以Chinese Taipei參與國際組織活動，如爭取受邀「觀察」世衛大會，即使在國際上稍增能見度，恐將自陷於一中泥淖。國、民兩黨輪替，「中華台北」不變，正中「北京的一中原則」下懷。

國際政治講現實，極少國家能像美國那樣，兼顧與台灣的共同利益。於是，力抗中國壓力測試，成了領導人的必修歷練，一如李登輝執政在內外矛盾中，走到特殊兩國論的里程碑，開啟兩蔣以後的台灣總路線；陳水扁困於朝小野大，仍標舉一邊一國，也是個里程碑。改革，進步，台灣轉型，向上提升，自可帶動國家治理與社會分配的合理化。不過，如果缺乏國家總目標，所獲成果也是珍珠滿地不成項鍊，萬一主權受損終將付諸流水。改革，進步，凸顯了世代價值差異，而台灣新世代對正常國家的執著，民進黨的初衷現在正是世代對話的共識基礎。改革進步，正常國家，前者是過程，後者是歸宿；完全執政者，胸中應有一套張力十足的執政總圖，匯聚台灣人民覺醒中的認同動能，為邁向正常國家再豎立一個里程碑。