自由談》唐僧與孫行者何在？

「能撈則撈」、「能混則混」、「大家來拖垮這個政府」，這些狠話不是街頭混混在「猖秋」，而是國民黨那些老而不死是為賊的警世金言。這個黨已經淪為流氓黨、混混黨，難怪人頭黨員有涉嫌殺警的幫派份子與「董仔，很久沒來了」、花言巧語的酒店小姐，很多老老少少黨員都是這種貨色。

論起消滅國民黨，老毛最懂箇中三昧，他早就說了：「革命不是請客吃飯、不是做文章、不是繪畫繡花，不能那樣雅緻、那樣從容不迫、文質彬彬、那樣溫良恭讓。革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動 。」可惜，小英推動的改革本質上雖然如同革命，但其政治性格欠缺毛式粗殘的特質，因此面對一群拚命混撈的政治老賊，似乎束手無策。

當然，大家也可能低估了小英，她的打不還手、罵不還口，或許是一種引蛇出洞的陽謀，讓那些反改革者現出妖界的原形，激怒民眾，藉高漲民怨一舉鏟除反改革的力量，凝聚支持正面能量，完成艱難的年金改革。雖然權謀之說也許玷污小英的純真的形象，但小英的使命在改革，只要能完成改革，她就足以名留千古了。

台灣社會常常出現一些奇談怪論、番顛老人，媒體報導時應該加注心血管疾病的高危險群不看不聽的警語，以免氣死驗無傷，索賠無門。但這些現象也讓人深切感受改革大業就像唐三藏去西天取經，沿途都是妖魔鬼怪，一關關都是魔鬼的考驗，故事的發展都是妖怪先佔上風，後來靠著孫悟空等三個徒弟與菩薩的護持，才轉危為安，最終完成西天取經之旅。

年金改革如同現代版的西遊記，一路上劫難不止、魔障重重，而台灣是否有那位堅持信念不移的唐僧，以及法力高強的孫行者，萬里苦行，誓言取得年金改革經文，渡化世世代代的台灣人？（蘇多）