自由廣場》候鳥必經 防杜疫情為要

◎ 張世忠

這波禽流感疫情起於去年十二月底，一個半月來，全台已確診近二十個案例家禽場，但中央與各縣市有限的防疫人員，肩負著採樣送驗、檢疫、撲殺、稽查等相關工作，至為繁重，加上工作環境險惡，又得承受外界「防疫不力」的苛責，防疫人員們著實辛苦。

去年十二月底，雲縣府與防檢局聯合稽查到一家違法養鴨場，發現異常即採樣送驗，經確診為禽流感陽性後，立即撲殺，並依法裁罰飼主。今年一月初，另一禽場不僅未通報異常死亡，更將死禽丟於大排，縣府得知，立即查緝，警方不到六小時逮到嫌犯，並依動物傳染病條例重罰飼主。另為防杜業者僥倖心態，更用心以各禽場送化製廠之數量進行勾稽，也因此發現二家確診禽場，因未主動通報，不予補償。經採取各項稽查管制防疫作為後，後續所發生的案例，均為飼主主動通報，且趨勢是在死亡數量還不是很高時即通報，顯見養禽業者敏感度變高，存有僥倖心態者漸少。

而近日驗出H5N6事件，其實也都是屬於防疫人員積極作為，防檢局委託野鳥協會主動監測送驗的花蓮「小鴨」；花蓮一養鴨場送宜蘭屠宰場之鴨隻，被攔檢驗出禽流感陽性，亦是屠檢獸醫師防疫人員之有效作為；嘉義私宰烏骨雞場的雞隻驗出陽性，更是查緝違法屠宰及避免防疫漏洞的具體成效；而各縣市屠宰場之屠檢獸醫師，也都加強巡檢，只要發現異常，亦立即通知家禽場所在縣市防疫機關，進行回溯採樣檢驗。

台灣家禽飼養模式為規模不大、場數多，在縣市防疫人力有限的條件下，實在無法完整查核到每一場、甚至每隻家禽的健康狀況，唯有飼主本身最清楚了解；前述的防疫作為，在在都是希望讓家禽業者了解，只要有異常，一定要通報，否則不管是死禽棄置或活禽欲急宰，防疫人員一定會竭盡全力稽查，以防杜疫情擴散。

地處候鳥南遷北返必經的台灣，原本就難避免禽流感發生，而面對越來越險峻的禽流感疫情，不管中央或地方的防疫人員，均已投入最大的心力，請社會大眾面對防疫人員，以正面的鼓勵代替責備或批評，給辛苦的防疫人員打點氣吧！（作者為雲林縣政府農業處長）