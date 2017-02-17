自由廣場》華獨 滑頭的獨

◎ 蔡美珠

民進黨立委鄭運鵬說，民進黨現在的主流意見就是台灣前途決議文，即台灣是一個主權獨立的國家，依據目前憲法叫中華民國，若要改變由公民決定，不管執政前執政後，這十多年來，民進黨就是這樣的意識形態。他坦言，自己嚴格來說就是「華獨」，可以接受中華民國是主權獨立國家的狀況，但若大家決定要正名制憲而必須戰爭，他也會去打。

鄭立委不要說得那麼悲壯，一年前李筱峰教授就認為，制定正式的中華民國國歌，可以避免非國民黨人士在演唱國歌時所引起的立場矛盾爭議。民進黨在立法院立委席次已經過半，如果連國歌吾黨所宗都不改，遑論談台灣是一個主權獨立的國家，依據目前憲法叫中華民國，更不必高談什麼正名制憲。

看看加拿大總理、自由黨領袖賈斯廷．特魯多（Justin Trudeau），只為落實男女平等，就主張更改國歌歌詞。

反觀民進黨高喊轉型正義，但對這種國民黨黨歌當國歌的現象，卻置之不理。可以說連蒙古國都不如，蒙古國在一九九一年，將國歌歌詞第二段裡，歌頌列寧、史達林、蘇赫巴托和喬巴山的歌詞刪除。蒙古國會在二○○六年七月又修改該國國歌歌詞，以紀念成吉思汗；修改後的歌詞一直沿用至今。不管是主張華獨或國家正常化，建議先改國歌吧！

（作者為家庭主婦）