自由廣場》農地不講轉型正義？

◎ 賴榮平

低密度田園式住宅區未被規劃之前，農舍問題每隔一段時間就會被拿出來消費一下，吵吵鬧鬧之後，還是不了了之。農地農用的核心價值逐漸瓦解，政治人物順口說要符合民意，大家都知道這是違背大自然的環境公義，只為迎合都市人往鄉下投資的民意。

農舍的猖狂、都市人投資農地的趨勢，在在都違背了土地正義，政治人物卻越來越看不清楚了。它不但不能農地農用，因為這些新地主已是不以務農為生的都市人了。農業人口急速減少，即便未賣給都市人，也是放在那裏拋荒！因為有房仲業、民宿業者從中炒作，農民也都等待高價賣給都市人，不可能低價賣給務農者，每轉手一次土地所有權，這片地就長了一個瘤，危及農業區所必要的給水、排水系統（灌溉系統）、日光、通風、機械耕作等條件。

獨立的一間間豪華農舍，暫時滿足了都市人的慾望，但是它的交通、出入安全、日常居住的方便性、生活污水排水、水電供應線路都是不良。

農地免地價稅（保護弱勢農民），反使都市人獲利，因此政府才去考慮加重房屋稅，不料宜蘭代理縣長吳澤成宣布，今年將取消違規農舍房屋稅加價，更現土地不正義。何以如此，這就是宜蘭的核心價值被政治人物破壞了，前任縣長林聰賢大量核發農舍執照，因此升了官，現任代理縣長嗅到血腥味，很快地，宣佈富人的利多，迎合了唯利是圖的民意。

每個國人到國外觀光，都很羨慕外國住宅區的規劃，庭院都不小，可是在台灣，營建署卻不規劃這類低密度住宅區，都市周邊土地寧可讓它荒廢、雜草叢生，好讓富人、建設公司買起來養地（因為沒有地價稅），十年後有辦法就變更為建地了。

官員常常找理由說，台灣太小、土地太貴，可是始終不從問題的本質去探討，也沒有經營台灣的核心價值！這是我們百姓最痛苦的事了。（作者為成大退休教授）