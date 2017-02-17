自由廣場》黃也一票 黑也一票

◎ 莊雄吉

雜誌報導，上千名八大行業從業人員陸續「被團購」加入國民黨，其中以酒店小姐為大宗。其實這也不是什麼特殊新聞，中國國民黨曾經號稱有兩百萬黨員，台灣總人口兩千三百餘萬，大約十分之一人口曾經入黨。

此時此刻聽起來絕對是危言聳聽，但回顧戒嚴時代，在五、六十年代念高中職的學生時期，學校教官就公開號召學生加入中國國民黨，學校教官若業績輝煌，不只有獎金可領，也是升遷管道之一，學生操行成績也有所抵免。進入軍營服義務役，政戰官或輔導長也威脅利誘充員兵入黨，一旦入黨就好處多多，如放榮譽假三天，美其名返鄉填資料或安排文書職缺等好康利誘，但絕大多數入黨係因人情世故不得不然，八大行業從業人員集體入黨，哪是什麼爆料，早在五十年前中國國民黨就ＢＯＴ包山包海招募黨員，酒店業主根本不需否認。對國民黨而言，管他忠不忠貞，只要記得黨代表及黨主席選舉連署書附上簽名及身分證影本，誰管你是八大行業或黑道，國民黨自有選舉以來，不是靠錢，就是靠舉手部隊（人頭黨員）橫行霸道。

主席候選人個個面面相覷，皆曰不知有此訊息，其實個個「夭鬼假細意」，心裡頭愛得不得了，畢竟選舉是數人頭，酒店小姐黑道大哥的票一樣，票票等值。

（作者為台中市民）