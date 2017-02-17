自由談》蔡英文面對的是胖虎

國民黨的退休高階公務員，為了抗拒年金改革，公然鼓動現職軍公教人員：推翻政府、能混就混、能撈就撈。（記者廖振輝攝）

「不要錢」的最難纏，「不要命」的最可怕。

然而，這兩種人都打不過「不要臉」。

一個人如果不要臉，幾乎是天下無敵了。

臉，是指臉皮，或稱顏面，也就是面子。

人類之所以進化，其中一項要素是：大多數人都要面子。

面子像錢幣，一體而有兩面。

正面印著榮譽感。背面印著羞恥心。

因為榮譽感，所以奮發向上，結成群體力量，促進人類文明。這叫「窮則獨善其身，達則兼善天下」。

因為羞恥心，所以有所不為，危急存亡之秋，猶能維持尊嚴。這叫「時窮節乃現」、「歲寒而知松柏之後凋」。

國家能否富強，社會能否安定，決繫於哪一種人居多。是要臉的多，還是不要臉的。

一旦不要臉的人激增，則國家危殆，社會不安。

不要臉，是為「無恥」。既不要臉又愛錢，是為「寡廉鮮恥」。

昨天，國民黨的退休高階公務員，為了抗拒年金改革，公然鼓動現職軍公教人員：推翻政府、能混就混、能撈就撈。

這種行為遠遠超過無恥、寡廉鮮恥的程度，筆墨難以形容。

借用年輕人常用語：「老渣男」或可勉強形容其萬一。

蝶戀花旅行社的司機和導遊日賺不過一千多元，高階老渣男享盡榮華富貴，什麼都有了，可減個兩三萬，他就要和政府拚命。

蔡英文苦心營造「溝通」的環境，但「好心乎雷親」，一番美意，被既得利益者操作成鬥爭、集結、反撲的場域。

政府守護羔羊，當然應該聆聽羊咩咩的叫聲。

但狼群混在羊群裡，披著羊的外皮，準備撕裂牧羊人，牧羊人卻沒警覺。

老師問：你有一百元，胖虎向你借廿元，你剩下多少元？

小明回答：剩下零元。

老師說：你不了解數學。小明說：你不了解胖虎。

以為誠心溝通必能化解阻力，增進團結，卻沒意識到面對的是「披著羊皮的狼群」；這是蔡政府「不了解胖虎」的危機。

（莊榮宏）