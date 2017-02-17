社論》為「一例一休」補破網

蝶戀花旅行社的武陵賞櫻團發生重大車禍，震撼社會。儘管車禍確切原因尚待調查，包括疲勞駕駛、血汗出勤、遊覽車拼裝、進口大客車課稅、車輛維修、道路設計不良、低價高風險旅遊產品等諸多問題，都備受關注、廣受探討。去年七月高速公路剛發生觀光巴士火燒車，本週一又有遊覽車釀出大禍，合計將近六十人罹難。坐大車集體遊覽本是樂事一樁，如今卻變得極度危險，實非國人所能坐視。如此攸關行車基本安全的事故一再發生，相關各方須亡羊補牢，否則出事極度悲情，事後有如水過無痕，讓悲劇一再發生，人命平白喪失，台灣不應是這樣的社會。

檢討現今觀光旅遊業，業界常以「俗又大碗」產品廣為競爭，業者採壓低成本維持經營，這其實也是台灣許多產業「低價格、低成本、低獲利」的一貫模式。姑且不論疲勞駕駛是否這次真正肇禍主因，從出勤及作息紀錄看來，司機的確很操勞，勞保等基本權益保障也不足，像蝶戀花這種中小型旅遊業的員工福祉尤值得特別關照；如勞動法令靈活符合現實，勞僱雙方不必以變相僱傭關係規避法令限制，業者營運不致建立在員工血汗之上，員工福祉也相對有保障。有如檢方調查這次車禍重點之一，在業者是否明知安排工時以及行程遠超過司機體力負荷，仍執意提供「不安全的服務」。從這一角度看，執行並落實週休二日，使包括司機在內的勞工不致過勞，確屬必要。

實施週休二日，讓勞工有較多休閒，對勞資雙方及整體經濟產業都有利，本係美事一樁。不過，這一公共議題從去年下半年以來紛紛擾擾，最終雖以「一例一休」定案，至今爭議並未落幕，主其事的勞動部長還因此換人做。有如國人所見，「一例一休」導致公司行號排班複雜繁瑣，用人彈性變小，臨時工增加，正職員工收入未必提升，不少業者減少服務或漲價，社會承擔後果，造成所謂「三輸」，是沒有贏家的政策，乃有「爛蘋果」之譏。

事實上，「一例一休」並不是推動週休二日最糟的版本︰相較於修法過程中國民黨所主張的「兩例」，即週休二日，不得加班；或如時代力量所倡議的「週休二例假」，假日上班領加班費再補休一天。後兩者對經濟產業傷害更大，從而，「一例一休」這一蘋果雖爛，顯然還不是最爛的。儘管如此，「一例一休」仍須轉輸為贏，要讓贏家出現，自應回歸勞動法令的基本要領，亦即彈性、靈活、務實。

其中，「一例一休」可考慮的權變之計，主要是放寬彈性工時，尤其加班時間上限。這一建議，見諸工商大老及學者的呼籲；剛好日本最近在研議修訂勞動法令時，也重視這一議題，值得借鏡。

日本政府本月十四日宣布，打算改變勞工加班時間上限，其重點包括︰把每月加班上限由現今的四十五小時提高為六十小時，一年上限為七百二十小時；加班時限一體適用，業者可根據業務淡旺季調整員工加班時間，但超時違反者受罰；政府還將針對企業旺季研議提高上限，但以不超過有「過勞死」之虞的每月加班一百小時紅線為原則。程序上，政府要與勞資雙方代表團體協商，達成共識後，預計今年內提交國會審議，二○一九年實施。

必須強調，日本一方面「過勞死」案例頻傳，反映其工作狂的社會傳統，最大廣告公司電通去年十一月就因一名員工過勞自殺而遭強制搜查。另一方面，為了發展創新服務、吸引人才、增進女性就業，日本也亟思改變工作方式，包括彈性工時、在家工作、短時期工作。上月的調查顯示，全日本有八％企業實施週休三日，在總工時每週四十小時不變的情況下，彈性調整上班時間。

舉日本為例，既因它是先進國家，研擬修訂勞動法令不僅重溝通協調不冒進，也特別講求彈性，且顧及中小企業及國際競爭力。以加班時限為例，如提高為六十小時，將較我國的四十六小時為高；時間多少是一回事，彈性才更重要。

各項指標顯示，今年台灣經濟成長雖不宜高估，但回春之勢日漸明顯。週休二日雖是大勢所趨，以彈性、靈活、務實讓修法及實施的爭議及早塵埃落定，勞資一起為振興經濟通力合作，這是主政者當前的經濟要務。