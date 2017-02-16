自由廣場》「天穿日」看「薩米日」

◎ 向盛言

今天（0216）農曆正月廿日，不僅是客家人的「天穿日」，也是我國的「全國客家日」，利用這個客家人放下工作，讓大地休養生息的日子，筆者想跟大家分享另一個四處遷徙，也很懂得善用大自然資源的民族「薩米」（Sami）的重要日子「全球薩米日」。

薩米（Sami）是北歐境內唯一受到國際原住民公約認可的原住民，散居在挪威、瑞典、芬蘭和俄羅斯四個國家境內。由於在第二次世界大戰之後，就不曾進行過系統性普查，因此無法確認全世界究竟有多少薩米人。根據薩米應用科學大學（Sami University of Applied Sciences）的概估，大概是介於8-11萬人之間，其中挪威占了近半，俄羅斯最少，僅約2千名。

就生活型態而言，不同於客家人以農為主，薩米人多位處於天氣嚴寒、土壤貧瘠的北極圈內，耕種對薩米族群而言，並非主流的營生方式，傳統的薩米人以放牧馴鹿（Reindeer Herding）和打獵、捕魚為生，且不分男女皆然。

對於所飼養的馴鹿和獵捕來的動物，從內到外都將被充分利用。薩米人吃鹿肉、著鹿皮，並且利用各式獸角和骨頭，製作日常生活所用的工具和藝品。這類統稱Duodji的工藝品，如今除了實用性，更成為呈現薩米美學最主要的方式之一。

無奈這種單純與大自然共存的生活型態，到了十九世紀初之後，便因為相鄰各國的政府，開始在薩米的傳統生活領域（Sápmi）採礦、開墾、築水壩，讓薩米人的生活圈和放牧馴鹿的範圍，受大極大限縮，再加上這幾個「入侵」Sápmi的國家，除了經濟掠奪，還遂行各式「同化」政策，讓薩米人忍無可忍。

1917年2月6日，來自瑞典中部的薩米婦女Elsa Laula Renberg眼見薩米人所遭遇的不公平待遇日益嚴重，登高一呼，在挪威中部的薩米重鎮Trondheim號召了150名薩米意見領袖，召開全球第一屆「薩米大會」，共商對策。

無奈這個舉動，不但未促成薩米人權獲得任何提升，挪威政府反倒「見笑轉生氣」，進一步加強其「挪威化」政策，迫使薩米人離開傳統的居住地，甚至強逼薩米學童學習挪威語、背棄母語。

種種對薩米人的政治壓迫和人權侵害一直要到1973年，芬蘭率先設立「薩米議會」，接著挪威和瑞典也分別設立自己的「薩米議會」後，薩米人才有機會坐上談判桌，和三國政府交涉，透過法律保障薩米人的語言存續、媒體近用以及維持薩米生活型態等基本保障。

即便當初出師未捷，Elsa Laula Renberg的舉措仍被視為薩米運動的濫觴，她本人也在此役之後，奠定其「薩米運動先驅」的地位，就連當時舉辦大會的日子2月6日，後來也被定為「全球薩米日」。每年這天在挪威、瑞典、芬蘭和俄羅斯境內的薩米族群，都會升起以薩米傳統服飾Gákti的四原色：紅、藍、綠、黃構成的薩米國旗，吟唱由第一位被選為挪威國會議員的薩米人Isak Saba所寫的詩譜曲而成薩米國歌。

而這樣的場景筆者更有幸在2017年2月6日，也就是首屆「薩米大會」的一百年之後，在挪威中部的Trondheim親眼目睹。當天不僅有搭了20小時的巴士，從挪威北部的Kautokeino來與會的薩米青年，更不乏遠從俄羅斯的科拉半島來的薩米族人。

這場薩米的世紀盛會上，筆者還見到了兩位挪威「元首」。首先是1997年代表挪威政府長期以來的「挪威化」政策，正式向薩米人致歉的挪威國王哈拉德五世（Harald V），再次以行動表達對薩米人的支持與關懷。

除了「象徵元首」，挪威首相Erna Solberg亦未缺席。她不僅在致詞時強調，挪威過去的錯誤政策，造成薩米人無法挽回的傷害，政府深表歉意，在接受我們專訪時，亦對著[客家電視台]的鏡頭，強調「薩米人在挪威的歷史和文化上扮演不可或缺的角色，過去如此，此後亦然」。彷彿一場薩米版的轉型正義，就在我們眼前上演。

從客家的角度看薩米，我們有部會級的主管機關，還有全球唯一的客家電視台，得來不易也值得驕傲，或許連薩米人都會打從心裡羨慕我們，但區區十萬人左右的薩米，其生活區（Sápmi）遍佈四國、高達38.8萬平方公里，即便如此，其所展現的團結一心、一致對外的氣勢，恐怕連聲稱超過400萬人的客家族群，都要瞠乎其後。

（作者為客家電視台「聚焦國際」節目製作人）