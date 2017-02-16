自由廣場》搶救關頭 誰要聽主播靠北

◎ 黃瑞麟

武陵農場賞櫻遊覽車國道翻覆當晚，身為媒體記者的我，為了要知道更多新資訊，習慣性地幾乎所有新聞台都看過一遍，十一點二十幾分轉到中天新聞台，居然看到該台戴姓氣象主播兼談話節目主持人，利用新聞播報時間罵蔡政府，真叫人汗顏！（https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1487000095.A.C1A.html）

黃金搶救時間，閱聽人想掌握的是現場狀況、傷亡名單是否有自己的親友，以便適時關心與給予鼓勵，就像八仙樂園事件，全國上下一心，只有祈禱與希望事件早點結束，沒有人會去罵馬政府搶救失當、朱立倫是否神隱。

誰都不希望這種事發生，不知道戴姓主播在那邊靠北給誰聽？還怪遊覽車居然在不是雨天的狀況下，仍發生事故；難道國民黨執政，就不會在晴天發生這種車禍？筆者查過二○一○年四月廿五日國道三號發生山崩，藝人陳美鳳也在那次事件中差點受害，而那天就是晴天。

一個媒體人應該搞清楚，自己在什麼時候該說什麼話，不該公器私用，在「即時新聞報導」時間進行個人評論；更何況那段時間，並不是這位主播的談話節目時間！

（作者為電視新聞記者，新北市居民）