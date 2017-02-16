自由廣場》（北社評論）綠營的質變

◎ 陳茂雄

近來社運界的意見領袖普遍感嘆，沒有能力影響新政府，以前的民進黨並非如此，政治人物會採納社運人士的意見。現在民進黨政治人物對社運人士只表示尊重，但不會採納他們的意見。所以會有這種現象，其中一個原因就是綠營專家太多，意見多如牛毛，政治人物無所適從。不過還有一個更重要的因素，就是綠營的體質變了，與以前的綠營完全不同。

黨外時代及民進黨建黨初期，綠營的政治版圖很小，而且只是政治意識的凝聚，支持者都是為了理想，與利益無關，政治人物對支持者相當尊重，更會採納他們的意見。相對的，藍營的政治版圖建立在人脈，支持者對政治人物往往有所求，當時綠營稱藍營為利益共同體，所謂利益，除了物資性的利益外，當然也包含非物資性的利益，例如特權、面子等。

後來民進黨逐漸茁壯，目前的支持者乃數倍於建黨初期，大部分是從藍營轉過來的，以前綠營稱藍營為利益共同體，其成員往往積極追求利益，他們轉到綠營之後不可能一下子脫胎換骨，變成追求理想。新的支持者還促使綠營的體質轉型，由追求理想變成追逐利益，與政治人物之關係也因此改變，民進黨建黨初期是政治人物尊重支持者，現在變成支持者巴結政治人物。

綠營與藍營同質性提高，多數人追求利益，只是藍營追求利益是公開的，綠營不只不敢公開，還繼續滿口仁義道德，卻一直盯住利益（未必是物資性的利益），所以養成巴結政治人物的風氣，任何人只要選戰過關，就是鯉魚躍龍門，立刻變成貴人。民進黨建黨初期，在公共場合大家推崇民主鬥士，現在則巴結權貴。

目前綠營巴結權貴已走火入魔，連權貴的跟班都有不少人爭相巴結，近日綠營的一場餐會，出現一個相當諷刺的畫面，一位在戒嚴時期就常被警察四腳朝天抬著走的民主鬥士被排到邊緣地區，對台灣完全沒有貢獻的權貴跟班反而排到主桌，有人戲謔的說，蔡英文不能來，不過若有人拉她的狗來，應該也會排在主桌。整個綠營的體質變了，不要埋怨政治人物。

（作者為中山大學退休教授、北社社員）