自由廣場》（青年論政）回應國民黨文傳會胡文琦

◎ 黃茂善

一九八九年四月七日，在警察強力攻堅下，鄭南榕拒絕逮捕，最後選擇了死亡。這件事凸顯了國民黨主政下的行政系統是如何用國家暴力來整肅異己。當年主政的國民黨在三度政黨輪替後，似乎仍然沒有學習到如何稱職的扮演在野黨，更不願面對歷史上曾經犯下的過錯，反而將流言蜚語、道聽塗說之詞拿來自我辯解，造成社會分裂，並使之走向與民意背馳及法西斯的道路。可以說，今天真正消費二二八，並且造成傷害的，正是中國國民黨。

國共內戰期間物價飛漲，加上國民黨官員貪污情形嚴重，台灣民怨四起，讓許多戰後對國民政府充滿高度期待的台灣人失望，也讓當時在台的中國人不滿。國民政府一連串打壓學生運動以及高壓統治成了導火線，二月二十七日在天馬茶房前擦出的火花，引爆了台灣史上最令人痛心的悲劇。這場事件參與者，包含了各界菁英、活躍於公共事務的學生以及許多民間團體。當中不分省籍及政治立場，皆希望國民黨能妥善處理緝菸案及改善台灣政經狀況。沒想到，最終換來的卻是蔣介石派軍隊來台以及全島大屠殺，造成往後好幾個世代知識份子的斷裂及人民心中無法消除的傷痛。

今天，隨著政治的民主化，官方及民間雙軌並行，試圖重新建構二二八事件的歷史，已有階段性的成功。期望未來不只是二二八，白色恐怖乃至威權時期遭受迫害的事件，都能一一重新出土，並且落實轉型正義的被害人補償、歷史記憶的保存及對加害者的懲罰。

胡文琦副主委希望民進黨能夠讓二二八的真相「全面水落石出」，這點值得「肯定」，我也希望副主委能督促貴黨黨內同志上下一心，共同面對二二八，並且朝野互相合作，方能早日釐清歷史。但副主委建議葉菊蘭控告李敖，恐怕是不必要的言論。當年的資料皆顯示，國家機器不管是在主動或被動上，皆構成使鄭南榕死亡的一個環節。如果真要還給鄭南榕一個公道，恐怕要先請貴黨及當年帶隊的侯友宜坦承告知真相，對散播謠言的人提起告訴或許有其必要性。但此話若從加害者口中說出，實為諷刺！

（作者就讀國立台灣師範大學台灣語文學系）