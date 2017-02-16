自由廣場》憑啥不讓俺入黨？

◎ 愚工

媒體報導，國民黨主席改選白熱化，先前才被爆出有「黑道入黨」，十五日又傳出，有藍營重量級大老登門向金錢豹老闆袁昶平求援，招攬大量酒店妹入黨。這兩件事，加上二○○九年曾鬧得沸沸揚揚的當時南投縣長李朝卿、時任行政院長吳敦義和仍在假釋期間，有殺人、恐嚇、結夥搶劫等多項前科的大幫派份子江欽良共同出遊，及二○一一年媒體爆料，馬英九透過嘉義市長黃敏惠安排，密會「地下賭盤大亨」陳盈助，尋求資金與組織動員支持；還有受國民黨加持而成為屏東縣議長的黑道大哥鄭太吉、以及曾經轟動國際的國民黨聯手黑道殺害「蔣經國傳」作者江南等客觀事實，在在折射出國民黨及其精英們心目中的價值體系，迥異於普世價值與市井小民的道德底線。

不只國民黨，中共也有類似文化，吾人可從二○一四年五月二十五日中共「央視新聞」以「劉漢黑社會組織覆滅記：揭秘其橫行二十年內幕」為題，披露的「劉漢傳奇」看出端倪。劉漢被捕時的身分是四川省政協常委。《新華社》同年五月二十四日一篇題為：「正義不會缺席︱劉漢、劉維特大黑社會性質組織覆滅記」的評論文章結語，即為「無論黑惡犯罪份子的能量有多大，其『保護傘』的職務和級別有多高，都難逃反腐打黑的雷霆手段和恢恢法網」，更隱晦道出「中共高官呵護黑社會」的冰山一角。

這次「藍營重量級大老招攬大量酒店妹入黨」，令我想起流傳中國民間的段子，三陪女郎要申請加入共產黨，中共官員很難堪，三陪女郎義正詞嚴嗆道，我們「一不偷，二不搶，三不反對共產黨；不融資，不貸款，自帶設備謀發展；不佔地，不建房，工作只要一張床；無噪音，無污染，不給國家添麻煩；不遊街，不上訪，每晚獻身為了黨；您們說：憑啥不讓俺入黨，憑啥不讓俺入黨」，這次酒店妹申請入黨，若被拒絕，也可比照嗆問國民黨，「憑啥不讓俺入黨，憑啥不讓俺入黨？」不知Ｗ先生以為然否？

（作者為台商）