自由廣場》別讓台灣芬蘭化

◎ 陳國雄

關於台聯黨邀請世界維吾爾代表大會主席熱比婭訪問台灣，因「特定人士」作梗而未能成行，台聯黨聲言仍會盡全力再邀請熱比婭女士及其他反中人士或團體到台灣訪問，讓台灣成為國際上對抗中國霸權的中心與平台。

台灣是否適合成為國際上對抗中國霸權的中心與平台，事涉重大國安議題，需要進一步審慎評估。然而邀請主張西藏獨立、新疆獨立及反中人士的目的，難道只是為了要對抗中國嗎？無人反對堅決對抗中國的侵略及打壓，但若事事對抗中國，也未必能夠獲得台灣社會的多數贊同。

儘管如此，我們也不可忘記過去令人沮喪的教訓。猶記在美國決策圈中極具影響力的「外交事務」（Foreign Affairs）期刊，於二○○九年底刊出波特蘭州立大學政治系助理教授季禮（Bruce Gilley）的文章指出，台灣正在快速「芬蘭化」，以配合北京的方式來換取自身的發展和生存。文中建議美國應該停止對台軍售，讓台灣中立化，且必須將台灣從美國在亞洲盟邦中排除。

季禮具體指出，馬英九上台後的兩岸和解政策，使台灣愈來愈走向「芬蘭化」，他例舉莫拉克颱風後，台灣雖然讓達賴喇嘛赴台為災民祈福，但卻拒絕維族領袖熱比婭入境，馬英九本人在六四紀念日時，不再批評北京，只模糊地以歷史傷痛帶過，都是不折不扣「芬蘭化」的表現。

兩岸政策有既複雜且微妙的關係，政府當局在衡量台灣的民主價值及兩岸互動關係之餘，但願可以避免外界有「台灣芬蘭化」的觀感，傷害國家安全。

（作者專研國家安全戰略，台中市民）