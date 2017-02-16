自由廣場》當香港與台灣對望...

台灣，以前的香港

◎ 羅永康

上月，來台灣觀光，再度感覺到以往香港的氣氛與人情味。

以往的香港，碰到人說對不起，不是回應「不用」或「不要緊」，便是報以微笑；但這些年來，以禮待人，不見了，取而代之的是怒目而視，甚至罵罵咧咧。反而坐飛機一．五小時後，在數百公里外的台灣重遇以往的禮貌。

九七前的香港，在上下班時的轉乘站，最多等兩班車便可搭到，現在起碼要四、五班，更曾誇張至十四班。太嚇人了。但台北捷運，重遇最多等兩班便能進入車廂的光景。

我城臭臉之都的「盛譽」，並非浪得虛名，有科學證據，但怪得了香港人嗎？全世界最高的房價與工時，比台北捷運擠迫情況多了起碼一倍的地鐵，我們的臉，能不臭嗎？

一個小城市，比二十多個縣市的台灣，多出十倍陸客，擁擠加擁擠，是必然的。中國大陸資金可以自由進入買房，房價只升不跌，普通人根本不可能買得起。日用品被掏空，通膨一起再起，我們可以幸福嗎？

台灣最美的風景是人，香港的「風景」本來也不醜，不過是九七政權轉移，「回歸」中國以前。這些，即使是有大中華情結的前輩，也不得不承認。

（作者為香港獨立媒體評論員）

香港能，台灣呢？

◎ 張國財

報載，涉嫌於二○一四年十月十五日凌晨將一位「雨傘（佔中）運動」民眾拖進公園陰暗角落拳打腳踢的七名港警，今年十四日遭香港法院裁定「襲擊致造成身體傷害罪」送辦。這無異是對國家暴力的當頭棒喝！

是的，一個民主國家、一個文明社會，怎能容許國家暴力的存在？除非默認警察只是穿上制服的流氓，否則，警察假借公權力行使脫序的暴力行為，其罪行實在比坊間流氓同樣的暴力行為更讓人髮指！

在香港，涉嫌惡意施暴的警察，在事隔兩年四個月後，終於吃上官司。在台灣呢？太陽花如火如荼展開的二○一四年三月廿四日，行政院廣場前有血流滿面的老師、有倒地抽搐的醫師，透過鏡頭，揮舞著盾牌、警棍，朝手無寸鐵的學生、民眾頭、臉、背猛砸、狠敲的鎮暴警察，一個個照得一清二楚，快兩年十一個月了，這些暴警的姓名、單位、職稱，警方當局一個也查不出嗎？有頭、有臉、有警察過濾名單以供比對，還查不出張三、李四，憑啥能耐抓歹徒？警政首長太打混了吧？有任何檢調單位出面偵辦嗎？鎮暴警察不想被簡稱為暴警，不想跟暴警直接畫上等號，為什麼不把害群之馬揪出來？

看看香港，想想台灣，吾人忍不住要問：台灣是個民主國家、是個文明社會嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）