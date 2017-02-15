自由廣場》大車禍後 商官都在騙來騙去

◎ 蔡志鏗

武陵賞櫻遊覽車翻覆，釀成三十三人死亡的重大車禍，觀察事件發生後不到二十四小時，各相關人員的發言，可說是滿口謊言騙來騙去。

首先，旅行社在第一時間出面表示，遊覽車司機在昨天出車前，曾連休兩天，所以沒有過度勞累的問題，旋即遭司機女兒打臉旅行社說謊，她父親從除夕開始出車，直到事發當日都沒有休假，而且近日還因感冒身體不適，依然照樣出車。旅行社的謊言騙很大！

其次，事發後，旅行社對外表示，遊覽車並非公司所擁有，是派車公司的問題。但當交通部宣布對造成翻車的友力通運有限公司撤照時，業者立即出面喊冤說，出事的遊覽車是蝶戀花的，屬靠行車，跟該公司無關。一部遊覽車到底是那家公司所有，竟然也可以推來推去，因為大家都在卸責，只想騙來騙去，根本無心承擔應負的責任。

交通部的表現也不遑多讓，肇事責任尚未釐清前，就急著宣布對遊覽車公司撤照，這不也是欺騙社會大眾？試問：過去發生類似重大車禍時，交通部有撤過照嗎？華航和之前的興航等航空公司摔飛機時，曾撤銷航空公司的執照嗎？為何唯獨針對這次肇事車輛的公司下重手呢？我認為交通部是要採取另類手段轉移社會焦點，等於也是在欺騙民眾。

建議交通部不如確實承擔起督導職責，釐清車禍原因，明確各相關業者應負的責任，讓說謊者無所遁形，然後針對責任歸屬究責，並檢討制度不周全的地方，才能避免類似事件一再重演。

（作者曾任國小校長，台北市民）