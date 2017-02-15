自由廣場》郝龍斌民調論絕非「假議題」

◎ 朱言貴

中國國民黨副主席郝龍斌建議，未來黨主席改選，應納入民調機制。惟選戰對手之現任黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義與台北農產公司總經理韓國瑜等人均認為不可行。文傳會副主委洪孟楷透過臉書表示，黨主席選舉辦法是全代會通過，由黨員選舉之，因此，現在講更改納入民調方式，應是「假議題」。

不過，郝龍斌先前曾說，他的建議是修改辦法後，從下一屆二○二一年黨主席選舉開始。對「未來之事」應更開放與預想，唯有讓更多人才、更多民意都能進來，國民黨始能真正「易筋洗髓、脫胎換骨」。筆者認為，郝龍斌的建議有其可行之處，毋庸以人廢言，而一筆抹煞。

畢竟國民黨員之意見，未必能夠代表全國的民意，然而下一任的黨主席，將主導二○二○年總統大選黨內提名事宜，甚至於代表黨參選總統，因此國民黨亟需選出獲得全民支持的黨主席，屬重中之重。如果趕得及這次黨主席選舉納入民調機制，那麼就從這次選舉開始；如果趕不及，那麼就從下次黨主席選舉開始，又有什麼困難？為什麼以「假議題」相稱？

目前國民黨的黨意與民意之間，確實存在極大落差，單純從黨員中選出的總統候選人，並不能真正反映普遍之民意，黨內從基層到高層人人心知肚明。若坐視黨與社會嚴重脫節，並不利於國民黨之健全發展，遑論脫胎換骨進而爭取二○二○年大選的勝利？允當及早改弦更張，才是正本清源之道。

政黨的成立初衷，莫不以贏得政權為手段，最終以服務人民為鵠的，假設贏得總統大選這麼重要，那麼又何必過度拘泥於自身內規？如果這次無法修改黨章，起碼要在下一次完成修改，否則無限期延宕之後果，國民黨極可能淪為萬年在野黨，甚至消失得無影無蹤，亦未可知。

而且，透過郝龍斌建議的民調方案，足以炒熱國民黨之選情，同時對於喚醒國民黨之人心，必然產生正面之效用，國民黨方能起死回生。

（作者為空大法律課程教師，台北市民）