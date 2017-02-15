自由廣場》這一招 終結兩岸買辦集團

◎ 黃惟冰

日前傳出中國正研擬對台灣採行「國民待遇」，簡單來說，就是讓台灣人民或企業，到中國從事就學、就業、居住、投資、經商等活動時，與中國人民適用同一套權利與義務。

當然，中國所有的對台政策，都必然服從於「反獨促統」與「一中原則」的基本戰略。任何表面上的親善與籠絡，都是口蜜腹劍，只為引君入甕。但與過去不同的是，先前中國的對台統戰，多以泛藍高層與紅頂商人為主的兩岸買辦集團，做為拉攏台灣基層的「導體」。如今，「國民待遇」的研議，卻顯示北京認清了買辦集團與台灣人民之間的遙遠距離，決定棄若敝屣，另闢蹊徑。

由於中國社會的人治色彩濃厚，長期以來，北京都以特殊待遇做為交換，吸引買辦集團甘為鷹犬。因此，我們可以看到，願意為北京作倀的台灣政客或企業老闆，都可以在中國獲得各式各樣的招待或特權，謀取個人利益。

然而，隨著太陽花學運的出現，以及國民黨在中央與地方執政的全面潰敗，一再證實買辦集團不僅無法完成協助北京統戰台灣的任務，甚至被台灣人民視為兩岸關係中，應該除之而後快的官商毒瘤，成為北京必須切割的包袱。

因此，所謂的「國民待遇」，換個角度想，其實就是「去特殊化」的待遇。未來，買辦集團能從北京獲得的招待與特權，必然大不如前，只能比照中國國內標準，難以再享有「賣台優惠」。

總結而言，中國單方面推出「國民待遇」，台灣應該不卑不亢，沉著以對。倒是買辦集團要面對的窮途末路，我們樂觀其成。（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

中國對台工作 沒人才

◎ 林原

中國大陸對台工作，其實缺乏高明招數，例如以前在馬英九時期，這些官員、專家、學者等，反覆談論主要是「讓利」之類，了無新意。到蔡英文上台後，由於她未公開承認「九二共識」，他們也不好再多講「讓利」之類，於是又提出要給予在中國大陸的台灣人「國民待遇」。

這當然是統戰招數，而且是「低效」的統戰招數。不去中國大陸的台灣人，並無需要也不在乎這類「國民待遇」；去中國大陸的台灣人，在兩岸未統一的情況下，也能享有等同「國民待遇」，從而獲得不少便利。因此，中國政府寄望該政策有效發揮促進統一作用，恐難如願。

不過，台商對於前往中國大陸投資（或擴大在對岸之投資），還是應該慎重，至少需要中國有關部門明確保證資金進出自由︱︱他們不應因為台灣人可能會被給予「國民待遇」之類政策，而加劇「利令智昏」。在兩岸政治關係趨冷的情況下，台商對中國的「商機」，也應抱持更謹慎的態度。

最後要說的是，蔡英文政府其實對中國的政治對手不必多憂︱︱只要想想這幫涉台官員、學者、媒體人大多缺乏真學識、真本事（而中共最高層領導在兩岸關係問題上，主要還是靠他們出謀劃策），就大可寬心。

（作者為歷史學博士，旅加學者）