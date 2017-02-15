自由廣場》〈林保華專欄〉川習、川安：中國洗三溫暖

川（普）習（近平）通話與川（普）安（倍）擁抱，是川普上任後對東亞兩大國，也是世界僅次於美國的兩大經濟體首次接觸，重要性不言而喻，對中國來說卻猶如洗了一場三溫暖。

川習通話，川普說信守「我們的一中政策」，這個「我們的」可圈可點，美方掌握詮釋權。美國「認知」一中，並未承認與接受一中。因為對台灣還有「台灣關係法」與對台六項保證。後兩者是美國的國內法，表明美國與台灣是「特殊國與國關係」。這和台灣與中國的特殊國與國關係，其「特殊」的內容並不同。

川普上台後，中國陷於嚴重精神焦慮的狀態，尤其農曆新年，傳說買通國際媒體大亨梅鐸的前妻鄧文迪，花了巨資找到通往川普長女伊凡卡的通路，由她去中國大使館拜年，挽回失落的面子。接著，據說又找上國務卿提勒森進行暗示性恐嚇，達成川習通話的結果。然而提勒森兩次分別強調，「美國對台承諾既是法律承諾，也是道德誡命」與「美國將堅守六項保證，為美國的對台政策」，可以說，提勒森事先為防止中國對「我們的一中政策」做出歪曲宣傳，事先打了預防針。

正當中國舉國及海外中國人媒體為川習通話大唱讚歌，並趁機對台灣踩上一腳的時候，日本首相安倍訪問美國，川普不但違背平時習慣而緊握安倍的手，並與安倍熱情擁抱，而且將釣魚台適用美日安保條約第五條範圍，寫入兩國元首高峰會的共同聲明。

川習是大氣層的虛擬接觸，川安是實質性接觸，兩者本來已有很大不同，而川習通話中國只拿到面子，拿不到台灣是中國一部分的裡子，可是在川安擁抱中，失去釣魚台的面子與裡子。剛剛亢奮的愛國情緒，在二十四小時內又被澆上冰水，不知情何以堪？如果體質虛弱，還可能傷到元氣，卻又不便立即翻臉大罵「美帝國主義」來疏導怨氣與怒氣。

川普的新外交政策有很大的不確定性，然而這第一個回合的大國外交，對主要對手小妥協，對主要盟友大合作；虛榮的面子可以給中國，實質的裡子給日本。這是正確的戰略，希望不要有反覆。美國似乎正在運用中國的權謀，以其人之道還治其人之身。

台灣當然有自己的國際戰略，但作為小國，應該少安勿躁，繼續靜觀其變，暫時不宜有太大的動作。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）