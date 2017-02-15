自由談》未曾學行，就要學飛

立法院本週五開議，總綰年金改革的副總統陳建仁和立院黨團總召柯建銘都是堅決態度，年金改革列為第一優先，「著毋庸議」。（資料照）

立法院本週五開議，總綰年金改革的副總統陳建仁和立院黨團總召柯建銘都是堅決態度，年金改革列為第一優先，「著毋庸議」；但民進黨是個奇特的組成，許多熱中於社會運動的「進步份子」，已成為政府骨幹和國會議員，會不會「半路殺出程咬金」，干擾施政的步調，猶未可知。

年金改革在台灣，不再是要不要的疑問句，而是蔡英文到底什麼時候可以完成改革，對繼往的歷史畫上句點，為開來的世代寫下新局。

縱使許多既得利益者負隅頑抗，有考試委員等官員暗中抵制拖延時程，這些很快都會化成歷史的煙塵。受到考驗的是，「完全執政」的蔡政府有沒有本事，快速完成法案三讀，並虛心地處理法律力有未逮的相關殘留問題。

橫亙在本會期的年改立法變數，不在於國民黨團，而在於泛綠陣營的「進步份子」。他們早已不再是戒嚴時期小心翼翼的民進黨，他們大搖大擺地自以為是，如俗話所說「未曾學行，就要學飛」，自認為他們的意見就是「社會共識」，尤其是要求把同志婚姻訂在民法上，如果民進黨一路被牽著鼻子走，可能造成的嚴重後果，幾乎無法想像。

贊成者沒有經過實證研究，一副「只要我喜歡，有什麼不可以」的天真模樣，罔顧數千年的人類社會發展型態；婚姻制度牽涉整個家族的親屬關係，是社會穩定的架構，非同小可。假如同婚入民法，現行民法上的訂婚、結婚、收養、繼承等篇章，通通被推翻，必然天下大亂。

社會上非常多人贊成保障同志權利，但反對同婚入民法，這是「沉默的多數」，同婚立法一旦變相發酵，可能被其他政治勢力或既得利益者「借力使力」，導致年金改革出現變卦，蔡英文也不必再談執政成敗了。一個完全沒有社會共識的議題，「進步立委」可以恣意妄為嗎？

（陳杉榮）