二月，寒風即將結束，春天準備來到台灣的時際。但，一九四七年二月二十七日，從台北引發，二十八日開始遍及全台的抗爭事件，以及後來招致中國國民黨蔣介石軍隊大屠殺的災難，讓準備煥發生命綠意的季節成為死滅的印記。

二二八事件成為台灣社會的病理。精英被屠殺既是中華民國進占殖民的破壞性懲罰，也造成台灣的文化浩劫，一直到一九六四年，彭明敏師生的台灣人民自救運動，才有復甦氣息。一九七九年的美麗島事件，是未被壓制的反撲。

一九八七年，先以和平運動後來發展為公義、和平運動追索紀念二二八事件，已是四十年後的歷史。這是分水嶺，象徵殖民性黨國統治會被覺醒的台灣人民解構。一九九○年代，李登輝以總統、中國國民黨主席替代道歉，雖為蔣介石、蔣經國生前未曾留下歉意做了補償，但對於二二八事件的紀念仍然只是片面的紀念。逐漸替代執政的民進黨在中央和地方，代表台灣人紀念。但假日的休閒意義大於一切，也反映了台灣人在文化上的病理。

一九八七年的二二八紀念，我以「這一天，讓我們種一株樹」這首詩紀念，提倡以植樹象徵建碑。這首詩的部份章節，在蕭泰然的〈愛與希望〉成為一首歌，並加入鄭兒玉〈台灣翠青〉，發展出《一九四七序曲》，成為二二八紀念經典詩與歌。

從二二八這一天開始植樹，可以一直延長到現體制三月十二日尚未能改變的植樹節。正如清明節不以一日為限，植樹節也可以從二二八開始。宜蘭林家墓園，每年紀念被政治謀殺的林義雄、方素敏雙胞胎女兒亮均、亭均以及林母的儀式，都會分發給與會者樹苗，具有文化和自然史的意義，值得二二八這一天各地的紀念活動引用推廣。

把二二八這個死滅的日子發展成再生的日子，對於仍然被困惑在病理中的台灣人是重要的文化象徵，也有自然史的意義。二二八事件已七十年，二二八公義和平運動已三十年，在《傷口的花》—一本紀念二二八的詩集，封面上有「以詩為花紀念二二八，在受傷的島國種下希望的樹」。種樹吧，在二二八這一天，在我們的土地，在我們的心。

（作者李敏勇，詩人）