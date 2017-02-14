《自由廣場》催生「學術倫理辦公室」

◎ 林志忠

台大郭副校長投書媒體，提出對論文造假事件現階段調查工作的說明。他的說明引發了筆者對整個事件的進一步思考。

首先，事件發生迄今，雖然台大組成院級、校級，和特別調查委員會進行調查，校方也於一月中旬公布第一階段調查報告，但是民眾和學界對於調查過程仍多質疑，認為台大只是在包庇和拖延。

處理研究行為不端案件，調查委員除了需要具備造假論文領域的專業知識，更需有法規和作業流程以供依循。同時，調查委員也應擁有實務經驗，以便在詰問時能從當事人口中獲取可信和完整的資訊。如需扣留或保全證據，也須熟悉法令規章。實在說，台大（和各大學）的調查委員會，未必具備這些能力與實務技巧。因此，把握契機，成立一個獨立於教育部和科技部的高層級專責「學術倫理辦公室」，已刻不容緩。

其次，因為「愛之深、責之切」，大眾既震驚於台大竟然也會藏污納垢，又失望於校方在事件爆發之後的顢頇反應，包括楊校長是否該暫停職務，另一當事人不但尚未辭職，甚至還可能續領高額獎助金等，才是讓事件持續沸騰的主因。因此，對於學術誠信案件，除了應迅速組成具有公信力的調查委員會之外，及時回應輿論，適度地公布階段性調查報告，至關重要。這一點，各大學、教育部和科技部，都應嚴肅以對。同時，也宜讓民眾理解，毋枉毋縱的調查需要時間，不一定可以快速完成。

這次事件遲遲無法平息的另一個原因，是教育部和科技部的「冷處理」。事件爆發以來，輿論充斥對高教、科技部和教育部的質疑，其中不乏呼籲兩部主動介入或直接主導調查工作。學界更盼望藉由兩部公平、公正的調查，可以迅速恢復並維護台灣高教的榮譽和健全發展。但是兩部卻「無動於衷」，任由黑函及耳語流傳，致使高教在民眾心中進一步「崩盤」。

調查學術倫理案件是極為專業的事務和過程，國內以前未曾明確建立一套有效的「標準作業程序」，現在教育部、科技部，和各大學宜群策群力，樹立處理這類問題的決心和實務能力，並積極推動學術誠信的教育，以及「學術倫理辦公室」的成立。（作者為交通大學物理研究所特聘教授）