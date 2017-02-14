《自由廣場》戲裡戲外情人節 鯨魚慢游最相思

◎ 高志仁

《52Hz, I Love You》展現強大韌性(https://www.youtube.com/watch?v=e7ek7PsD6sk)，第二個週末台北票房勝過第一週賀歲檔，第三週仍相對強勢，票房大幅超越另兩部同檔期台片，穩步走向戲裡戲外的情人節。

魏德聖導演這部新作品，講的是情人節一天，在台北都會（柯市長熱血客串），圍繞四位樂團主唱飾演的一對情侶和一對準情侶的故事。前者交往十年的愛情麵包，後者朦朧憧憬的猶疑思量，以及一對女同志和一對大媽大叔同步唱和，都以創作歌詞和旋律精準呈現，再加上海角七號大樂團重組加持，是一部編排內涵完整豐富的音樂歌劇片。

以電影中段最具洗腦實力的《開門關門》為例(https://www.youtube.com/watch?v=HBfPkPmQ-Ns)，先唱出旁觀者對四位主角的觀察點批，再進入四位主角各自的心情眉批，進而兩兩對唱，堆疊漸進，最後海角樂團加入大合唱，交感共振，情緒合鳴，這難道不是台灣電影史上最動人的一刻！

全片表現最出色的，當屬台北市政府聯合婚禮工作人員「蕾蕾」一角。從原本預訂特製巧克力慶祝節日的甜蜜，到後來陷入情人節憂鬱的情緒轉折，最終在男友星空歌聲中得到撫慰，感情最是糾結，選擇最是矛盾，歌聲最具感染力。騎機車上班途中大唱《愛情卡債》和其他機車騎士相唱和的狂飆場景，除了反映台灣街道機車洪流的日常，也道盡都會男女生活打拚的辛酸，為全片主軸和氛圍定調。電影如果有副標，應是「蕾蕾的抉擇」吧！

至於歌詞裡那隻不知誰會等待的「慢游的鯨魚」，直指都會男子暗戀的心思，也暗藏開闊的歷史情懷，有眼尖的影迷發現，片尾餐廳海角樂團演唱時背後的牆壁上，掛了十七世紀大航海時代的荷蘭船艦和王公肖像，連結到鯨魚乘著洋流追逐魚群流連的古台灣，魏德聖根據王家祥小說《倒風內海》籌拍的「台灣三部曲」即以當年時空為背景，也許魏導就和王家祥一樣，自比「一尾洄游在大灣（指大員內海，即台灣名稱的由來）裡預備向世界出發的鯨魚」，在新片的歌聲舞影中，準備游向台灣電影歷史深海的未來。

（作者為「一中不合作」部落格版主，完整版請見http://kotsijin.blogspot.tw/）