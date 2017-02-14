《自由廣場》川習通話 美國導演

◎ 黃天麟

川普上任第二十天，終於和中國習近平通電話，電話中川普同意遵循（to honor）我們的（our）一中政策（"One China" policy）。紐約時報認為「川普對台路線髮夾彎，中國占上風」，華盛頓郵報也認為川普由主戰退卻，中國網民即稱是「天朝的一大勝利」。

但若我們細心追蹤「川習通話」的整體流程，就應可斷定戲是由美國編演的，美國技高一籌，得分者是美國非中國（註：台灣亦受惠）。分析如下：

一、世界上只有一個國家，建交、通商時都要有「前提」。這就是中國。中國經常以「一個中國」前提為難對方半個多世紀。川普當然知道中國會得寸進尺，所以選後就先發制人，聲言「他不會恪遵美國長期以來的一中政策」，並策劃了「川蔡通話」。對川普言，川蔡通話是上任之前，與白宮的「一個中國」政策扯不上關係，從台灣的立場言亦只有拉升能見度，而無任何損傷。可以說，這是川普的一次絕招。

二、一月二十日川普上任至二月九日這二十天的期間內，川普與各國領袖不知打了多少通電話，獨欠中國。這可以有雙面解讀，一是中國堅持一中原則，二是川普順水推舟，讓美國有充分時間鞏固交鋒的籌碼。

川普當選後第一個接見的外國領袖是日本的安倍，第二個是英國梅伊，表示日、英是美國太平洋及大西洋的兩個最可靠盟友。

川普也派了國防部長馬提斯至日本，明確表示尖國列島在美日安保條約協防範圍，對南海問題亦由國務卿作強硬聲明，對「一個中國」，他就讓國務卿提勒森在對國會的書面證詞中，提「三公報、台灣關係法和六項保證」（此次加上六項保證）為對中國以及台灣政策的基石。即川普利用了通話前的二十天一面與中國琢磨、折衝，一面處處打樁，防止中國習近平節外生枝。結果是，「川習通話」行禮如儀，圓滿結束，還讓習近平在電話中向川普表示謝意（appreciate）。

三、通話後白宮新聞稿說，「應習近平要求，川普同意遵循我們（美國）的『一中』政策」，並將一中加上引號。等於向世界宣告川普要遵循的是美國的一中政策，不是中國的一中原則，而美國的「一中」，如國務卿提勒森的證詞，主權並未包含台灣。這是此次川普在中美交鋒中的最大成就，讓台灣的主權主張向前邁進了一大步。

是以，當今台灣該做的是，經濟上厚植實力，國際上拉高台灣的能見度，如彭明敏前資政在二月七日自由廣場所建議：當中國喊一次一個中國時，我們就大聲喊兩次「台灣不是中國的一部分」提醒世界。此次川習通話，正給了我們喊話的正當性！（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）