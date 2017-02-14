《自由廣場》評「不待命、直接射擊」空拍機

◎ 洪榮一

子路曰：「子行三軍，則誰與？」子曰：「暴虎馮河、死而無悔者，吾不與也，必也臨事而懼、好謀而成者也！」勇猛的子路有一回問他的老師：「老師啊！若您帶兵作戰時，要讓誰來輔助呢？」孔老夫子回答說：「徒手鬥猛虎、赤腳過深河、至死不悔的人，就不是我所需要的人！我需要的是那種謹慎行事、以智謀來取勝成事的人啊！」

無人遙控飛機的廣泛使用，已經造成世界各國對於空域安全管制莫大的困擾！就以剛舉行過美國第45任總統的就職典禮為例，負責維安的相關單位便大費周章地作了應對不明無人遙控飛行載具的防範準備(https://www.dronesplayer.com/52637/川普總統就職典禮-禁飛區-反無人機系統-飛天炸彈/)。

用步槍、機槍來打？就準備「讓子彈飛」吧！在台灣，曾經參加過野戰對空射擊防護演練以無人遙控靶機為目標的人應該都體會過「子彈打完、槍管打紅，它依然自由翱翔」的窘境。1月6日闖入台北松山機場航道空域的無人遙控飛機據報其飛行高度在2,000呎左右，步槍、機槍應該打不到了吧！肩射防空飛彈一般都是熱源感應追蹤來擊落敵機，無人遙控飛機散發的熱輻射是否足夠炙熱而能被感應到？國軍現役的機場野戰防空雷達是否可以偵測到無人遙控飛機這麼小的目標？偵測到了，是要用防空快砲還是地對空防空飛彈把威脅到飛行安全的不明目標來作排除的動作？

針對這個頭痛的問題，世界各國無不卯足全力來因應。有以「老鷹抓無人機」的動物防治法！有以定向能量投射的科幻防治法！有以截斷干擾電磁頻譜的電戰防治法！無論是嘗試用任何機制來消弭無人遙控飛機造成的飛行安全威脅，一定是以現代科技的應用驗證為出發，以不造成新的飛安威脅為原則。

「不待命、直接射擊」是多麼豪氣干雲的指示啊！這是上級決策經過深思熟慮，下級執行有著配套相應之方法、手段的戰術指導？還是「暴虎馮河」的展現個人氣魄，然後以專業軍事語言來包裝的譁眾取寵政治語言？想想對岸人民解放軍以《科學發展觀》為基礎來進行建軍備戰，以把握「能打仗、打勝仗」為聚焦點來深化「國防和軍隊改革」！台灣還有多少時間可以蹉跎呢？我們是到了該嚴肅思考如何建構符合台灣當前安全需求之「國防事務革新」的時間點了？（作者為英國牛津大學博士、國防大學碩士，美國國務院「國家安全政策研究」訪問學人）