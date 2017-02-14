社論》何止軍事部門需要兵推？

國防部已經敲定將在下（三）月公布國軍「軍事戰略」，並且在五月實施電腦兵推與實兵演練，以驗證國軍防衛作戰方策。這套軍事安全的程序，其實是一門非常實用的決策機制，可以提供文人政府的各級首長在推動任何政策時，參考與應用。

「戰略、兵推、演練」的流程，可以說是做事的方法。戰略就是依據目標所制定的全面計畫；兵推，也就是兵棋推演，是模擬一個接近真實世界的環境，然後試著做出決定；至於演練或稱演習，既在實際訓練，更在驗證前述計畫的可行性。這樣的三部曲，是人類歷經戰爭威脅所演化而來的生存邏輯，應該是跨領域的常識，可惜我們一般的學校並沒有充分傳授這個行事步驟，而我們的民選首長與政務官，更是識者有限。

如果為政者充分理解這個常識的重要性，他們在做決策時絕對可以防微杜漸、減少錯誤，不致發生搬石頭砸腳的蠢事。以近例來說，新政府上台後的諸多爭議熱點，包括「一例一休」、「婚姻平權」與「年金改革」，都是現成的反面教材。這個時刻還在述說舊事，絕不在翻老帳，而是要釐清問題出在哪裡，政府今年即將推動經濟轉型、司法改革等構想付諸實現，就不宜再重蹈覆轍。

過去備受掣肘的重大政策，不能說沒有目標，也不盡然毫無計畫，例如一例一休的目標是希望讓所有勞工都享有週休二日、避免過勞，而每六天要放一天，另一天若上班，加班費要加倍計算，以免無故加班，即是政府的計畫。但是，之所以事與願違、未獲政策效果，幾乎全與沒有周延的兵推與演練有關。

例如，大企業接單旺季、中小企業假日人力、特殊行業工作彈性、甚至國營運輸調班因應等等，這些效應事前理應都可以預判得到，各行各業也都陸續做了公開反映，這就是兵推必須發揮的功能。倘若新政上路前，再給予緩衝期，以試行或試點演練，就能更精確地檢測出計畫的窒礙之處，而有及時調整的機會。則所謂配套方案的必要性，不會非等到勞資俱傷、部長下台，才終於恍然大悟：想像與現實脫節太遠。

年金改革亦同。事實上，二○○六年、二○一一年，陳水扁與馬英九兩位總統，都對十八％做了存款額度的調降，換言之，年改非做不可，是歷任元首與全民共識，根本不待爭辯，剩下費解的是：如何在降低社會成本的前提下，順利完成。這是最基本的問題意識，也是能力的展示。因此，先提出計畫，甚至數案並陳，再來效應比較，凝聚交集，才是正常程序。這八個多月下來，年金改革工作所耗費的社會成本，似乎較預期多了一些，當然就會減損推動改革應得的加分，非常可惜。

最近，司法改革國是會議的籌備緊鑼密鼓，馬上要進入分組會議的階段。記取以往的經驗，一定要由專家先行提案，再做社會實質討論，理順決策程序，避免頭尾倒置，才是治本之道。凡涉及制度建構的問題，並不適合做為選舉操作的場域，因此其成敗，與如何「文宣」，關係實在不大。唯有忘記選舉，其作為才有可能在選舉時發生效果。這也是前政府執政偏誤，最主要的罩門所在。

國家元首、行政院長與主要政府官員，都有參與政軍兵推的機會，但這遠遠不夠，相同的觀念必須活用在政府施政必備的沙盤推演上。如果事前狀況設計得真切、演練計畫做得充分，主持者經驗豐富，團隊素質整齊，就能及早防患於未然，當然提升決策的品質。一旦熟練並形成此等決策習慣，就可以盡可能排除一人決策、少數決策、甚至集體迷思的高度風險。在台灣的政府體制下，國安會做為總統的諮詢機關，對於在政府內部推廣對兵推的認識，恐怕責無旁貸。