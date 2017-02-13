《自由廣場》給國營事業董事長的一封信

◎ 林文彬

國營事業是以國家利益為先，營利為輔的經濟事業體，具有市場獨佔的優勢，與政策導向的基因。因此國營事業的董事長更該思考「依政行法」的意義，並不時問自己幾個問題：

一、你知道自己是怎麼上台的嗎？

答案是，因為有一群編織理想抱負的人當選了，他們正要大展身手，而這群人相信你也能做得到大家想要的改變。

二、你認為自己應「依法行政」，還是「依政行法」？

答案是，「依政行法」。假如還要你來「依法行政」因循苟且的話，好好的公司也不需要大大的董事長來坐領乾薪了。

三、你還在囫圇吞棗公司裡的專業、數據，以誇示你的投入、認真、用功嗎？那你就大錯特錯了。

答案是，你應該拿出宏觀的視野，從社造的方法著手，全球在地化，公司全球化。因為，你千萬不要把自己的才能搞成只像工程師、主任，或作業員。

四、建議董事長去看一場電影，正在上演的《關鍵少數》。學習法官大人把握名留青史的機會，聽進去主角向你提醒的「做第一位」。換成現在的話，那就諸如，再也沒有這麼好的機會，你能為台灣留下最早的自來水廠（包括漂亮的水塔、骨董般的唧筒室、事務所，和曝曬池等等歷史建築），把它結合庶民生活變成開放式的水公園，而另新起造現代化的高級淨水場，提供好的水質，與時俱進。

又好像是，你再也沒有這麼好的機會，能為台灣創造規模最大、最有歷史價值的百年製糖觀光工場，更可以利用五分車道連結高鐵活化觀光小捷運，再造一個城市的榮景。這些成就才是這個國家進步和改變的需要，而你的位置正好就在這個少數的關鍵。

董事長的位置應該不至於是出來混口飯吃的，而應該是為改變和進步有備而來的，來實現一群人的政策理想，為你的公司惜寶、展寶，為台灣創造更大的利基。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）