《自由廣場》台灣禽流感H5N6的防疫準備好了嗎？

◎ 金傳春

臺灣近日偵測到鴨的高致病性禽流感H5N6病毒，顯示會持續帶病毒的水禽往往因不發病或未留意輕病癥而悄悄散佈。

1997年香港爆發禽流感H5N1病毒中的HA與NA兩表面蛋白，是各來自廣東鵝與綠頭鴨，均為水禽，而其他六段基因來自鵪鶉的H9N2病毒，即是重組病毒，在香港出現6人死亡後，幸採人畜聯防偵測，所以僅見零星人病例，彰顯公共衛生緊急應變可成功防堵此H5N1的全球流行。

香港學者持續努力偵測H5N1病毒，發現其在公園、禽場、野鳥均出沒而走向多元化；因鵪鶉易進行禽流感病毒的基因重組，自此不准鵪鶉入活禽市場；惜青海湖爆發流行後而成為演化2.2分支，會經野鳥自亞洲而傳播至中東、歐、非洲。然而2014至2015年在亞、歐與北美洲出現新的2.3.4.4演化分支H5病毒，包括H5N8、H5N2、H5N3、H5N5及H5N6多種亞型， 2015年臺灣爆發最大一波禽流感流行是包含前三種亞型。重要的是H5N8、H5N2與H5N6病毒均可經野鳥四處傳播。

自2014年4月中國第一位高致病性禽流感H5N6病毒的人病例，至今共有16例，11人死亡（致死率68.7％），警示H5N6病毒必須思考人畜整合偵測，且不能僅看有無發病，主因禽流感病毒剛感染人而未必適應人群，所以需以血清流行病學的抗體來看是否感染哺乳類動物和人，尤其四川與韓國的H5N6病毒均致貓死。

2012至2015年在中國活禽市場的環境偵測，發現H5N2、H5N8與H5N6三亞型的禽流感病毒的血球凝集素（HA蛋白）均同源於2009年的HA，且H5N6病毒在演化上分三大群：（一）先是各自演化為A、B兩群，懷疑是家禽與野鳥兩路線的獨立演化，然而這些HA蛋白可以和不同的NA蛋白進行重組，所以比H5N1病毒更多元而可在不同種野鳥中續傳播，生生不息，若H5N6病毒的N6基因有缺失，易感染雞；(二)B群再與中國家禽最常見的H9N2亞型病毒的內部基因進行重組，讓H5N6病毒更趨複雜。

中國的H5N6病毒，至目前雖較喜感染禽，但令人憂心的是其近年在活禽市場已漸佔上風，又與哺乳類受體有較易結合的趨勢，尤其自人病例的H5N6病毒找到四處胺基酸變異。更重要的是，去年二月廣東中山疾控中心環境空氣採樣得一H5N6病毒，有五段基因近似人的H5N6病毒，居然也有三處胺基酸變異同人的H5N6病毒，是否未來會經由氣膠傳播而備受重視；再再顯示H5N6病毒對人的流行潛力與威脅不能輕忽。

我國應強化禽流感科學探究，包括活禽市場空氣採樣的環境偵測。近日應敬邀產學界召開專家忙致會議，今日不努力，明日必後悔莫及。（作者為台灣大學公流行病預防醫學研究所教授與臺灣公共衛生促進協會顧問）