《自由廣場》與勞動部長談修法時機

◎ 羅傳賢

一例一休新制實施以來，產業界反彈不斷，許多勞工因不得加班而怨聲載道，消費者也埋怨物價上漲。新任勞動部林部長表示，將啟動顧客導向的輔導及宣傳，先不談重新修正或彈性調整的問題。然這些措施僅屬行政指導，雖可發揮應急及強化宣導能量的效能，但恐造成某種錯覺，乃至延誤解決問題的時機。

從立法學的原理言之，一個既存的社會事實與現行法律規範兩者間的差距，就是「規範距離」，規範距離越小，則法律的規範功能越得以發揮，而該社會事實受到法律管制的可能性及有效性就越大；反之，將無法有效的發揮，該社會事實也無法成為現行法律得以有效規範的對象，因而法律的無力感於焉形成。

目前在勞動市場上的社會事實，是勞基法雖以維護弱勢勞工權益為目的，但卻為公私法相互交錯的社會法。所謂公法，是具有國家公權力干預作用的法，而私法即規範私人相互關係或私經濟行為的法。而在勞資關係方面，雙方都有各自的利益考量，或一方想做某些事，而另一方不想做。故當勞動報酬和勞動條件被勞基法硬性規定不得低於某一標準時，如勞動報酬高於勞工的生產能力，主管機關再依法嚴格執行時，往往這部分勞工就會失業，新進的就業機會也可能遭到剝奪。因此，勞基法的新制更明確強制了休假日及加班費比率等，恐剝奪了勞資雙方依其行業需要或依彈性調整必要而進行溝通、協議的空間，不僅造成若干行業的重大衝擊，而且逐漸影響中下階層民眾生活的便利與權益。

審時度勢修法，是為所管政策能賦予法律強制及有效性的首要責任，換言之，修法應把握時機，在問題形成尚未病入膏肓之時運作，以免預估錯誤阻礙社會經濟發展。一例一休新制原本是善意的，期望保護弱勢勞工的勞動條件，但到頭來卻落得「愛之適足以害之」的下場。勞動機關應依所獲資訊再研擬修正，並建立特殊產業的變形或彈性工時，及推動勞資協商制度，以達到雙贏互利為政策目標。

（作者為中央警察大學法律系兼任教授、前立法院法制局長）