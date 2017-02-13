《自由廣場》WHA？ 林濁水、吳樹民說…

◎ 黃秀梨

世界衛生大會（WHA）將在今年五月召開。媒體報導，我國醫界普遍認為今年赴會無望。外交部表示，世界衛生組織（WHO）往年例行於三月間寄發邀請函，我國全力爭取友邦及理念相近國家的支持，盼望能再度受邀出席WHA。

我不知道醫界到底在擔心什麼？從二○○九年起，台灣就接受WHO幹事長邀請，並以觀察員身分、「中華台北」名稱，參與WHA。WHO如果因為台灣政權輪替就不發邀請函，顯已輕忽台灣人民所應擁有的權利，更嚴重違反人道與人權。

再說，去年WHO寄給台灣的WHA邀請函，首度加註聯合國二七五八號決議文及「一個中國原則」，前立委林濁水就曾發表「值得為WHA邀請函承認九二共識嗎？」提醒新政府，是否值得為了一張邀請函站在主流民意的對立面？（http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/1679722）台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民也直言，以「一中原則」屈辱的方式參與WHA，還不如不參加！

呼籲小英政府，對於今年參加WHA一事應該盡早備妥相關因應措施，延續過去以有意義的參與國際組織會議基調積極參與，並申請以台灣名義加入WHO。

（作者為退休高中教師，彰化縣民）