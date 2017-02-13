鏗鏘集》蔣公嘉言與柱婆真言

理論上，黃復興與「黃二代」都是讀「蔣公嘉言」長大的反共鐵衛，但「蔣公」的牙刷主義和隔離主義，讓他們產生自以為是的偏見，不知道國民黨已變成見不得民主陽光的紅、藍、黑三色冰淇淋。

五個什麼咖爭黨主席，救黨廢話說了一大堆，所凸顯的惡症有兩個：「法統」和「中央」與「地方」的矛盾。這是無藥可救的政治癌症。

「蔣公」以神話包裝個人獨裁的正當性，自命是「魚湯」周公傳承下的「法統」， 對外要打倒毛家幫「偽政權」，對內要鎮壓與「共匪」勾結的「台獨」；台灣老住民居多數，卻只能搞「地方自治」，不能與聞「中央」大政。

法統鬼話傳到蔣經國便告中斷，李登輝被視為「法統」之敵，連、吳敗軍談何「法統」？馬英九復辟，但所謂「法統」已經不是「魚湯」，而是「黃復興」。

普遍的認知，黃復興是決定黨主席誰屬的關鍵，但黃復興與外界隔離，性質神秘，被稱「深藍」，「蔣公」時代反共聲音最大，現在卻以退將祭「中國」之名，向「偽政權」屈膝，哀求統一的行動最刺眼。

台灣主流民意要與中國各自為政，和平共存；「統一」既無正當性，也無市場。但柱婆為保主席權位，向黃復興及習近平喊話求救，不惜宣示她堅持「一個中國原則」，要積極追求「統一」。

她要保住「正統」，堅持地方黨部主委「直選」必須「配套」，以免「地方」出現「台灣國民黨」，與以黃復興為骨幹的「中國國民黨」「中央」發生對抗。

黃復興變色，法統神話不存，中央與地方矛盾無解，柱婆總算承認外來國民黨的居心與無可救藥的認同錯亂。

（作者王景弘，資深新聞工作者）