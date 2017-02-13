自由共和國》吳豐山／整頓國家財政最是當務之急

吳豐山／前監察委員

一、

年金舊制非改不可，改得多方跳腳是因為改革減損了每一個人原有或原盼權益；不得不減損大家的權益是因為國家財政無力挹注舊制年金的支付。

經濟發展是凡百庶政之首，但中央政府新年度預算用於經濟發展只有區區之數；經濟發展預算如此寒酸也是因為國家歲入在分配歲出時左支右絀。

迫於各方殷殷期望，最近政府醞釀推動「擴大內需加強投資台灣計畫」，說要投入一兆元。國家發展委員會主委不諱言，一兆經費仍以舉債為主。

二、

據統計，一○四年的一年以上非自償性債務未償餘額為六兆三千億。另有潛藏債務達十七兆。一○五年統計數目尚未出爐。

無論個人、公司或國家，大抵失敗的因子都是在得意順遂的高峰時段不經意埋下。台灣在台灣錢淹腳目的年代，社會福利胡亂加碼，不切實際的建設胡亂從事，中央政府如此，地方政府也不遑多讓。很多一鄉鎮一什麼、一縣市一什麼，大都是閉門決策。有時為了選票，大慷國家之慨；比如說，全台光是「客家文化園區」或中心就有二十六個。有時候要五毛給一塊，上官下官歡天喜地。然後高峰過了，榮景不再，於是乎倉廩見底，只好開始舉債。

二戰結束後，台灣一窮二白，那時候政府發展經濟必須無中生有。現在的台灣是富裕後面臨困難，化解困局之道因為手中握有籌碼，容易太多了，只看做或不做。

累積了龐大負債又會生出龐大利息，雪上加霜，使得國家財政惡化日甚一日，而且現在也看不到哪一天可以解決這個嚴重的問題。

弔詭的是，與國家財政困窘相反，民間卻見超額儲蓄，同時公私立銀行爛頭寸堆積如山，數達十五兆。

三、

再仔細檢查一番，可以發現雖然國家財政困窘，可是其實台灣仍然遍地黃金，只是不知道什麼原因，我們竟然把黃金當糞土。

這些被看成糞土的黃金包括：日據時期，殖民當局幫來自母國日本的統治官僚興建了大批官舍。這些官舍每戶佔地自一百坪至八百坪不等。這些日式官舍在國民黨政權來台後成為新官僚的官舍。在各大城市裡，只要看到大樓下另有一片花木扶疏的所在，就是官邸。幾十年下來，這些木造房屋大抵敗壞，要不斷修繕，有些根本屋塌牆倒放在那裡養蚊子，除了少數變賣改建大樓外，大部份至今猶在。

在城市裡，寸土寸金，建商也以覓一建地為難，但不知道什麼原因，政府對數達兆元計的這些公有土地不當一回事？

台糖公司從當年日本人經營的製糖會社接收而來的土地，以數萬公頃計。隨著都市化，有一部份台糖土地已與都市毗鄰，沒有理由仍做農地使用。這些鄰近都市、本應改為住商用途的土地，其價值也以兆計。

民國三十九年來台國軍，數達六十萬，所以大小軍營遍佈全台各地，如今因為精實、精減、精進，國軍只剩下二十餘萬，全台各地幾千處空出來的軍營公地，大部份仍閒置那裡，這也是數以兆計的價值。

少子化後，許多國小廢校或併校了，空出來的學校，每一間佔地都以公頃計。這些土地，如果積極處理，生出來的金錢，也以兆計。

筆者假如告訴讀友，我國最近幾年的各級政府歲入淨額大約都是二兆六千億上下，兩相比對，各位就可瞭解，以上這些可變現資產多麼珍貴。

四、

且打一個比方：有一個大戶人家，本來家大業大，原來經營的各種事業欣逢盛世，進帳頗豐，於是豪宅內骨董字畫金銀珠寶不可勝數。不料一朝戰亂，市場生產消費秩序失衡，進項便失了掌握，但員工眾多，食指浩繁，這時候當家掌櫃的人會怎麼辦？

考量戰亂終將過去，處理要領當然先渡過難關並穩住家業基石；當此之時，把骨董字畫售出變現才是正辦，把那些用金銀珠寶做的觀賞品變現才是正辦。

五、

馬英九總統第一任任上，曾在財政部設立了一個健全財政小組，希望以五年為期，每年撙節兩千億元以打平收支預算，因為方法不具體務實，結果非但不能撙節兩千億，還擴增了兩千億缺口。又後來，某任行政院長下令幾百坪以上公地不可出售，五年方案於是無疾而終。

更早在陳水扁總統當家的前期，某任行政院長曾對公有土地做了一番調查。由院長親自擔任召集人的處理委員會，可能由於院長備多力分，最後也沒看到什麼了不起的成果。

六、

語云：巧婦難為無米之炊。

同樣的道理，國庫空虛、掌國柄者能有什麼三頭六臂？

活生生的現實是，如果不擴大公共建設，台灣發展便會停滯不前。

當家掌權最難的地方在於正確判斷施政的輕重緩急；如果急其所當緩，或緩其所當急，便見執政失敗。

翻查行政院公佈的資料，當前經濟成長率、失業率、進出口貿易、物價、國民所得，都是令人怵目驚心的呈現。如再前瞻國際貿易孤立狀況一時難以突破，整軍經武又將所費不貲，台灣處境真是令人憂心；這個時候，請問有什麼國政比健全財政更重要？

筆者因此敬謹建議新政府，下決心在行政院成立一個任務型跨部會委員會，以三年為期，處理荒廢或未有效利用的公地，藏富於民，充實國庫，然後使出渾身解數，大力建設，振興經濟，看能不能夠讓台灣再度振翅高飛。