《自由廣場》59萬戶強震風險與預警盲區

◎ 劉坤松

去年臺南地震剛屆周年，2月11日1時12分，元宵節凌晨臺南又發生一個相當於1/8顆原子彈威力，芮氏規模5.6的地震，震央位於台南近海，台南安平的震度達6級。民眾從睡夢中驚醒，陸續有些災情傳出。此次地震，提醒我們台灣南部發生更大地震災害的潛勢高居全台之冠。具體減災作為除了老舊建物耐震能力全面補強外，短時間可立竿見影的乃是地震防救教育的落實。

早在2015年底，科技部即提出警訊，未來30年南台灣發生規模6.5以上地震機率高達64％，全台面臨強震風險縣市屋年齡50年以上房子，包括台南1萬戶、高雄市54萬戶等總共約59萬多戶，未來30年面臨強震的風險。但地方政府面對強震警訊，幾乎沒有任何完善預防或都更計畫，人民財產安全毫無保障。

這些早期耐震設計規範地震力不足的老舊房舍，不少仍在居住使用中，且地處人口密集的精華地段。如發生強震，這些老舊房子有倒塌之虞，後果不堪設想。因此民眾個人自主防災意識要提升外，地震防救教育的落實自顯得相當重要。

至於地震發生時的應變方式，雖然有地震預警系統的設置，但有其使用的限制。越靠近震央，預警時間越短，且資料處理、通訊系統傳輸需要時間，所以接近震央地區接收到警報時，較具破壞性的S波可能已經到達，無法做出預警，這些缺乏應變時間的地區稱為預警盲區（blind zone），乃是地震預警的限制。

地震應變，不同時空背景下應有不同方式，尤其是強震預警盲區的地震防護應變方式。如何決定避難的地點及方式，簡而言之，就是時間與空間的考量。地震來時所引起震動的程度及方式，會隨地震發生後的時間變化而有不同的表現。因地震波的能量會隨距離而衰減，因此遠距離地震的地表上下振動常衰減到不易為人所察覺。相對的，如果你感受到很明顯的上下震動，代表著兩項含意：一是地震很大，另一項是地震很近。因為P波所引起的上下震動，尚未衰減掉，這時你所能反應的時間也就非常有限，往往在數秒後，由S波所引起更大的前後左右震動隨即到達。這時在二樓以上的人，可能沒有足夠時間逃至戶外，只能就地庇護。

那身處在1樓的住戶民眾該如何反應呢？鑒於老舊低矮房子缺乏耐震性能，因此建議採取戶外逃生。尤其是在第一類活動斷層30公里內的老舊低矮房子民眾，在一樓時建議選擇立即戶外逃生。但要注意騎樓，因為騎樓往往是建築物中最脆弱的部分。此外，還要顧慮招牌、花盆、玻璃掉落砸到的危險。至於中高樓的住戶，平時就應事先找好合適的庇護處所，以免地震時不知所措。

地震時很難找到可以保護自己而且絕對安全的地點，但是在相對安全的地點避難，必可大幅降低傷亡的機率。 （作者為高苑科技大學土木系暨防災研究中心教授）