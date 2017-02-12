《自由廣場》當日月潭變成充氣游泳池

◎ 鍾佑煖

今年南投燈會，象徵在地特色的日月潭被簡化成充氣游泳池，令人覺得不可思議。

猶記得去年台北燈節的福祿猴，當市府團隊自以為砸了重金，請藝術家為主燈做造型設計時，卻忽略了與城市景色相融，且與民眾的美感認知有所差距，導致負評不斷。這代表市政行銷及團隊溝通有著嚴重的官僚作風，又或者是一群象牙塔內的學界人士，閉門造車數月，徒留抄襲與四不像的罵名。

也許，這就是我們該擔憂的，整個台灣過度功利及便宜行事的風氣，使得整個藝術過於流氣。世界各地這種因政府草率行事而做的決策，不勝枚舉，但也有失敗的公共建設或地標設計「逆轉」，經過重新詮釋而大受歡迎的例子。例如一九九一年在密西西比河畔建成的孟菲斯金字塔，和埃及最著名法老拉美西斯二世的雕像，原以為是行銷噱頭，但因實在和周邊景物太不搭調而顯得不倫不類，竟在二○一二年以一美元的象徵性價格，賣給了孟菲斯大學，雕像被移到校園內，只剩下金字塔。這個詭異又半調子的建築物，卻在閒置多年後，由美國戶外運動休閒用品店巨頭Bass Pro改建成自己產品的大型展售中心，而「挽救」了這件錯誤決策下的公共藝術作品。

以充氣游泳池稱為公共藝術，實在過於牽強，地方政府該想想，除了胡亂做做樣子辦活動，並以官僚之傲慢來答覆人民期待外，是否也該用其他民間資源來補強原本的錯誤！畢竟公帑已撒下，一去不復返，但對於納稅人的提醒及提案，也該虛心參考才是。（作者為傳統產業上班族，台中市民）