《自由廣場》老友，請別幫我放天燈！

◎ 蔡錦德

親愛的朋友：

元宵節，聽說您要放天燈為我祝福。真心話，希望您千萬別這樣做。

天燈又名孔明燈，相傳三國時代，諸葛亮被司馬懿困於平陽，製紙燈籠繫上求救信息，算準風向放上天空，最終得以脫險。若明白放天燈的出處，您就知道不是要跟我「求救」的！再者，孔明神機算準風向，若您沒有這本領，天燈怎會飛到我這兒呢！

也許，您認為放天燈是要給天神看，可是我聽說天燈飛不了這麼高，比雲低也比老鷹飛得低，何況天燈燒不盡，殘火掉在樹林的枯葉上，可能會引燃熊熊烈火，不僅森林遭了殃，生態環境被破壞，連您喜歡的寵物白文鳥、松鼠也難逃厄運。

您說還要揪團，一千個人一萬個人集體放，這樣才覺得喜氣風光，天呀，一萬個天燈，只要有一個天燈出事，什麼美好都變成惡夢呀！

如果，您真的要放天燈，請您放不燃燒的，把電腦裡的天燈寫上祝福，用一根指頭就可傳到我這兒，甚至可以放到雲端，讓眾神看到、祝福得到，也讓全世界不同文化、族群的人分享。

台灣是寶島，有著良善的人們，然而，台灣更需要與時俱進的智慧，能趨吉避凶，創造更美好的意境。因為我知道您善良又聰明，所以，我邀請您就從今年的元宵節起，帶著家人、孩子，把天燈放到電腦雲端，祝福異鄉異地的人們。

PS.如果您喜歡這封信，趕快告訴社群的朋友，一起來響應好嗎？

（作者為文影工作者，台南市民）