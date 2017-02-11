自由廣場》別再製造洪仲丘案

◎ 吳一忠

國防部正在規劃調整士官的位階、人力結構與薪資待遇。多年前發生洪仲丘案，造成社會動盪，軍心士氣低落，國防部檢討士官制度，包括建立輪調制度和士官權責，似乎達不到預期效果。

一九九四年部隊推動「精進士官制度」，從制定到實施仿效美軍的作法，援引國外編制和訓練模式，希望提升士官的地位和權利，於是衍生了士評會和士官督導長制度。卻沒想到，再好的制度到台灣都變了調，三年後無疾而終。

當時筆者正在服役，我認為做不到，主要是台灣士官以帶兵、訓練為主，普遍學歷低；美軍士官長學歷高，甚至是碩博士，硬拿美軍制度套用，徒增部隊困擾。

在上級命令下，部隊設立各層級士官督導長，職責作息比照軍官，定期開會寫報告，輪值擔任值星官，搞得士官人仰馬翻。某些士官被假象迷失，誤認為大權在握，開始胡作非為，加上軍官因循放縱，「范佐憲們」於焉產生。

部隊有其編制，軍、士、官階級分明，依照不同屬性，各司其職各有權責。軍官輪調歷練才能晉升，但士官是部隊骨幹，官兵間的橋樑，重要的穩固基石，不宜比照軍官，否則將發生傳承危機。

提升士官的層級，方向是對的，但在素質尚未全面提升之前，應回歸原有的地位，負責戰訓技術部分，領導統馭交還軍官，官士權責劃分清楚，自可避免士官擴權。

（作者為榮民）