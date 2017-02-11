自由廣場》分校本校離多遠？

◎ 吳文貴

雲林縣麥寮許厝分校事件，隨開學在即又起爭議，看似許厝分校學生及家長九十％以上希望回分校上課，雲林縣政府則配合中央政府政策讓學童續留橋頭國小本校。天底下哪有父母不顧子女健康與生命威脅！許厝分校緊鄰台塑六輕廠區，橋頭本校距離六輕也不過三公里，兩校地處條件相仿，縱使在本校上課，孩童課後仍回歸家庭生活，筆者不解在兩校上課差別何在？

許厝分校由雲林縣政府核准設立，台塑六輕回饋金贊助起造，地點環境評估不當在先，台塑被迫急欲扮演敦親睦鄰於後，隨著設校學生進駐就讀，本校分校去留好幾回，引起地方家長憤怒不滿。國衛院、國健署等學者專家官員們研究報告數據標準遭受各方質疑，主因就是背後的政治力介入。

台塑六輕設廠雲林麥寮量產已廿五年，不可否認有益國家經濟成長與生活製品原料供應，然大量盈餘盡歸資本家，少額稅收與回饋是否足以弭平環境生態破壞與居民健康生命損害？當年設廠承諾的「四大總量管制」：空污、水污、用水量、製造量，如今隨著巨額盈餘不斷擴廠，過去保證書如同廢紙乙張。現在，有校上課不得；或許，有家歸不得，沒有故鄉的人，也不會太遠吧！

（作者為台灣環保聯盟雲林分會創會長）