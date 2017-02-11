自由廣場》文化財 一把火

◎ 黃如輝

古蹟屢遭祝融之災，筆者家鄉配天宮便身受其害，安座入火不到半年，深夜一把無情火，就讓幾年來的民間集資勸募與政府文資保存期待瞬間化為烏有。類似的情況，去年鹿港鳳山寺，今年彰化關帝廟，而這些都是列冊在案的古蹟，至少政府依舊拿人民納稅錢進行修復，但是遇到歷史建築等古蹟遭受損害，為政者的反應「不是遺憾就是痛心」，主管單位不是緊急列為暫定古蹟就是渾然不知，彰化市第一任民選市長杜錫圭宅就是活生生被拆除的例子。

台灣推行文資保存多年，政府設計文資審議委員審查古蹟也立意良善，但偏偏「政治正確」卻一直存在古蹟審查如烏雲罩頂，以嘉義市郡役所與嘉義稅務出張所的古蹟保存案為例，民間大聲疾呼古蹟保存，但為政者似乎就是別有所屬、欲除之而後快，而遇到政治之爭如台北中正紀念堂所屬設施包含圍牆列為古蹟，為政者主導下便快速通過文資審查，兩者古蹟議題互相比較出現落差的問題，究竟是為政者或是文資審議委員的問題自然不言可明。

文資保存如果真的視為文化財，就請政府用多元角度了解古蹟文化財產價值，為古蹟保存多少辯護與維護，不要每次看到行銷台灣國際觀光用古蹟，但談到保存時兩手一攤，這便是政府陷古蹟於不義。再者，政府更應周詳調查有多少古蹟與狀況，及早提出妥善的規劃與使用，讓民間與政府能有溝通的管道與對象，如果面臨非拆不可是否能提出異地保存如文化村的概念，無法保存最起碼設立說明牌，至少也讓後代知道這塊土地上曾經有個重要的歷史文化財。（作者為勞工）